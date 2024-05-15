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Миф о солнцезащитном креме развеял эксперт

советы, врач, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 01:51 Фото: pixabay
Доктор Энтони Янг из Британской ассоциации дерматологов рассказал о том, что чрезмерное увлечение солнцезащитными кремами и спреями препятствует естественной выработке витамина D, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, люди со светлой кожей больше остальных подвержены риску солнечных ожогов и рака кожи. Однако, по мнению дерматолога, к устранению этих рисков нужно подходить грамотно. Использовать солнцезащитные средства рекомендуется в случае повышения УФ-индекса (этот показатель характеризует уровень ультрафиолетового излучения в спектре солнечного света) до трех баллов.

Эксперт отметил, что мощные кремы и спреи для защиты от ультрафиолетового излучения не нужно использовать ежедневно на протяжение всего года. Жители холодных стран мира с низкой среднегодовой температурой и продолжительностью светового дня могут иногда выходить на улицу без солнцезащитных средств, поскольку УФ-индекс на территории таких государств обычно тоже низкий.

По словам доктора, ультрафиолетовое излучение при летнем солнечном свете выступает важным фактором естественного синтеза витамина D, жизненно важного для здоровья костей и мышц. Злоупотребление солнцезащитными средствами препятствует его выработке. Тем не менее нахождения под солнцем без защиты необходимо избегать людям с веснушками, большим количеством родинок и меланомой в анамнезе. Суточную потребность в витамине D в этом случае можно обеспечивать приемом специальных добавок.

Ранее Zakon.kz узнал, чем вредна диета для здоровья и красоты кожи, а также какие продукты необходимо включить в рацион.

Елена Беляева
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