Тело утонувшего рыбака нашли в реке Атырау

Водолазы достали из Урала тело утонувшего минувшей зимой 49-летнего рыбака, сообщает Zakon.kz.

Во время рыбалки 5 января двое мужчин провалились под лед в селе Жумыскер пригорода Атырау. Одного рыбака удалось спасти силами сотрудников Департамента по ЧС. Второго достать из воды не удалось, пишет АТPress.

Поиски погибшего длились месяц, но из-за погодных условий работы водолазам пришлось прекратить. Возобновлены они были 16 марта, после потепления. Искали утонувшего мужчину пять спасателей.

Найти тело удалось 22 марта, сообщили изданию в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям.

20 марта ночью спасательные службы Павлодара обнаружили бездыханное тело мужчины на реке Иртыш. Причины смерти пока неизвестны, сообщили в ДЧС региона.