Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Тело третьего утонувшего подростка нашли в реке Жайык

найдено тело третьего утонувшего подростка, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2024 18:25 Фото: pxhere
В селе Береке утонули трое детей. Подростки 15-16 лет купались в необорудованном для купания месте. Позже, 26 августа, водолазы извлекли из воды тела двоих подростков. Тело третьего нашли 27 августа в 9:15, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации портала "Мой город" в поисково-спасательных работах были задействованы десять спасателей ДЧС Атырауской области.

Как уточняется, в 2024 году из-за паводка купальный сезон в Атырау был закрыт.

Ранее сообщалось, что в пригороде Атырау 26 августа погибли трое подростков. Они утонули в реке Жайык.

Читайте также

Авиакомпания FlyArystan, Флай Арыстан, самолет, самолеты
Женщину оштрафовали за повреждение монитора в аэропорту Алматы
Елена Беляева
Атырау Атырауская область 2024 год Спасатели
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Минобороны предупредило казахстанцев о возможном введении ограничительных мер в пяти регионах
Минобороны предупредило казахстанцев о возможном введении ограничительных мер в пяти регионах
Игорь Крутой показал реакцию Андрея Губина на исполнение его хитов в Сочи
Игорь Крутой показал реакцию Андрея Губина на исполнение его хитов в Сочи
Тенге, деньги, Казахстан, национальная валюта
Какими будут МРП, минимальная зарплата и пенсия в 2025 году
Для получения услуг сотовой связи казахстанцам предстоит пройти биометрию
Для получения услуг сотовой связи казахстанцам предстоит пройти биометрию
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: