Тело третьего утонувшего подростка нашли в реке Жайык

Фото: pxhere

В селе Береке утонули трое детей. Подростки 15-16 лет купались в необорудованном для купания месте. Позже, 26 августа, водолазы извлекли из воды тела двоих подростков. Тело третьего нашли 27 августа в 9:15, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации портала "Мой город" в поисково-спасательных работах были задействованы десять спасателей ДЧС Атырауской области.

Как уточняется, в 2024 году из-за паводка купальный сезон в Атырау был закрыт. Ранее сообщалось, что в пригороде Атырау 26 августа погибли трое подростков. Они утонули в реке Жайык. Читайте также Женщину оштрафовали за повреждение монитора в аэропорту Алматы

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