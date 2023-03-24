Нефтяные цены отреагировали на повышение ставки ФРС

Стоимость нефти Brent снизились до 76,44 доллара за баррель на фоне сообщения федеральной резервной системы об увеличении процентной ставки на 25 базисных пунктов – до 4,75-5% годовых, сообщает Zakon.kz.

Нефть марки Brent показала ралли на этой неделе. В понедельник, 20 марта, трейдеры просили за бочку "черного золота" всего 70,12 доллара под влиянием недавнего банковского кризиса в Штатах.

"В начале нынешней недели цена на нефть упала до самого низкого уровня за последние 15 месяцев в 70 долларов за баррель из-за опасений, что риски в мировом банковском секторе могут спровоцировать рецессию, которая подорвет спрос на топливо". Аналитик "Финам" Александр Потавин

Банкам полегчало

Между тем в последующие дни стоимость барреля нефти Brent выросла, и в среду, 22 марта, он уже торговался по 77,12 доллара. Причиной стало то, что инвесторы постепенно успокоились, убедившись в нормализации ситуации, связанной с банковским кризисом.

Банк Credit Suisse получил помощь, также финансовые власти предприняли другие меры по урегулированию кризиса. Кроме того, министр финансов США Джанет Йеллен в своем выступлении перед Американской ассоциацией банкиров отметила, что финансовые регуляторы предпримут соответствующие меры для обеспечения безопасности депозитов и всей системы в целом.

"Ситуация стабилизируется. И банковская система США остается устойчивой". Джанет Йеллен

К слову, по мнению аналитиков, последнюю волну падения нефтяных цен вызвали краткосрочные спекуляции, а не фундаментальные показатели.

"Более низкие цены на "черное золото" в I квартале можно объяснить лишь тем, что глобальный рынок нефти сейчас находится в небольшом профиците. Мы видим попытки центробанков стабилизировать ситуацию с банками, что восстанавливает спрос на рискованные активы. Этот фактор сыграл в пользу технической коррекции наверх цен на нефть". Александр Потавин

Ставки сделаны

В четверг, 23 марта, бочка нефти марки Brent стоила уже 76,44 доллара, опускаясь в течение дня до 75,76 доллара.

Падение стоимости "черного золота" было вызвано несколькими факторами. В первую очередь тем, что днем ФРС принял решение поднять процентную ставку на 25 базисных пунктов – до 4,75-5% годовых.

Аналитики в своих прогнозах предвидели подобный шаг регулятора, направленный на борьбу с инфляцией. При этом многие инвесторы считали, что повышение ставки станет последним в этом году, учитывая недавний банковский кризис.

Но руководитель федеральной резервной системы Джером Пауэлл не подтвердил эти ожидания, отметив, что ФРС будет повышать до тех пор, пока темпы инфляции не замедлятся до необходимого уровня. Также он сообщил о возможности снижения ставки в конце 2024 года, но не ожидает таких шагов в нынешнем году. Между тем высокая процентная ставка сохраняет опасность рецессии в экономике, что негативно влияет на нефтяной спрос.





Фото: Investing.com





Про запас

Надавило на нефтяные котировки и сообщение о коммерческих запасах нефти в Штатах. По информации Министерства энергетики США, опубликованной в минувшую среду, запасы энергоресурсов за прошедшую неделю выросли на 1,1 млн баррелей и теперь составляют 481,2 млн баррелей.

При этом аналитики, наоборот, ждали снижения запасов в объеме 1,6 млн баррелей. Увеличилась на 100 тысяч баррелей в сутки и добыча нефти в США. Теперь этот показатель составляет 12,3 млн баррелей в день.

Говоря про запасы бензина в стране, в Минэнерго США отметили, что они снизились на 6,4 миллиона баррелей, до 229,6 миллиона, причем эксперты ждали снижения всего лишь на 1,7 млн. Кроме того, на 3,3 миллиона баррелей сократились и запасы дистиллятов, составившие 116,4 миллиона баррелей, хотя прогнозировалось их снижение на 1,5 миллиона.

Таким образом, ужесточение монетарной политики наряду с американской статистикой о росте нефтяных коммерческих запасов ослабляет интерес инвесторов к таким рисковым активам, как нефть, ведя к ослаблению спроса на энергоносители.

"Очевидно, что макроэкономика останется ключевым фактором, определяющим направление движения цен в краткосрочной перспективе и оказывающим давление на рисковые активы, включая нефть". Сотрудник ING Group NV Уоррен Паттерсон

Чего ждать?

Аналитики ожидают, что восстановление спроса в Китае добавит ценовой поддержки нефтяным котировкам.

"Экспорт сырой нефти из США в Китай в марте достигнет самого высокого уровня почти за два с половиной года. Фундаментальные факторы однажды развернут нефтяные цены, возможно, это будет уже на этой неделе". Александр Потавин

Эксперт также обратил внимание на тот факт, что ОПЕК+ на ближайшем заседании альянса, которое состоится уже в апреле, может выступить с предложением по сокращению добычи. Если это случится, то, по словам Александра Потавина, станет мощным стимулом для роста цен.



Говоря о влиянии снижения нефтяных котировок на экономику Казахстана, аналитики говорят о возможном ослаблении тенге.