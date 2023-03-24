В Казахстане хотят изменить правила содержания и выгула домашних животных

Комитет лесного хозяйства и животного мира разработал поправки в типовые правила содержания и выгула домашних животных, сообщает Zakon.kz.

В частности, в документе уточняется, что не допускается содержание невакцинированного и нестерилизованного животного:

в общественных местах, в местах содержания при нарушении требований законодательства РК в области ответственного обращения с животными и здравоохранения;

в местах общего пользования (лестничные площадки, подвалы, чердаки, сопредельные балконы, лоджии и подсобные помещения общего пользования);

на придомовых территориях (кроме придомовых территорий индивидуальных жилых домов);

в кухнях и коридорах общежитий.

Также говорится, что владельцы животных обязаны поддерживать санитарное состояние дома и прилегающей территории.

Запрещается загрязнение фекалиями домашних животных подъезда, лестничных клеток, лифтов, а также детских площадок, дорожек, тротуаров. Владелец домашнего животного обязан убирать экскременты за ним незамедлительно.

Вместе с тем указывается, что не допускается оставление домашних животных без присмотра на длительный срок, который определяется в зависимости от вида и потребностей животного в еде, кормлении, выгуле и общении.

Предельный срок без присмотра для взрослых собак не может составлять более 12 часов; для кошек – более 48.

Для котят и щенков количество времени без присмотра определяется, исходя из их возраста и физиологических потребностей в кормлении и уходе, а также с учетом наличия кормящих кошек и собак.

В случае невозможности присмотра владелец домашнего животного или ответственное лицо:

помещает животное на временное содержание в приют для домашних животных;

передает его на временное содержание третьим лицам;

помещает в зоологическую гостиницу.

При этом отказ от животного не влечет прекращения обязанностей владельца в отношении домашнего животного до приобретения права собственности на него другим лицом.

Кроме того, говорится, что собаки, требующие особой ответственности владельца животного, а также метисы указанных пород собак и крупные беспородные собаки (рост в холке выше 56 сантиметров и вес более 30 килограмм), должны находиться на поводке и в наморднике.

Все остальные собаки находятся без намордника, на поводке контролируемой длины, при этом владелец животного должен при себе иметь намордник и незамедлительно надеть его на собаку при необходимости.

Также говорится, что кошки любых пород и их метисы должны выгуливаться на шлейке и поводке.

Поправки также предусматривают, что при переходе через улицы, вблизи магистралей домашнее животное берется на короткий поводок, не превышающий 1,5 метра, во избежание дорожно-транспортных происшествий и его гибели на проезжей части.

Владелец может оставлять собаку на привязи и в наморднике на коротком поводке, не превышающем 1,5 метра, исключающем произвольное развязывание, рядом со зданием на время, в течение которого владелец находится внутри этого здания.

В случае необходимости владелец может пройти в сопровождении собаки по территории мест, где запрещен выгул собак, для дальнейшего перемещения, держа собаку на поводке контролируемой длины, исключая загрязнение этой территории экскрементами и не создавая опасности окружающим.



При этом свободный выгул собак допускается на специально отведенных территориях, на площадке для выгула собак или на дрессировочной площадке для удовлетворения естественных физических и физиологических потребностей животного. Места, запрещающие выгул собак, должны быть помечены соответствующим знаком.

Собаки подлежат обязательной регистрации, обработке и вакцинации против бешенства и других болезней, начиная с 3-месячного возраста. Вновь приобретенные животные должны быть зарегистрированы в двухнедельный срок с получением регистрационного индивидуального номера животного.

Предусматривается, что животное, покусавшее людей или животных, если агрессия была спровоцирована действиями человека или животного, по разрешению ветеринарной лечебной организации или ветеринарного врача, обслуживающего данную территорию, остается у владельца при выдаче владельцем письменного обязательства о содержании животного в изолированном помещении в течение 10 календарных дней и предоставлении его для осмотра ветеринарному врачу.

Разрешается провозить животных всеми видами наземного транспорта при соблюдении правил перевозки.



Вместе с тем запрещается разведение, содержание, использование собак и кошек для употребления их в пищу, получения продукции и сырья из этих животных путем убоя или причинения увечий или иного вреда здоровью, а также реализация такой продукции, за исключением получения шерсти собак и кошек способом вычесывания.



Владелец животного обязан содержать его в соответствии с его биологическими особенностями, гуманно обращаться с животным, не оставлять его без пищи и воды, не допускать жестокого обращения к животному и в случае заболевания вовремя прибегнуть к ветеринарной помощи.

В поправках говорится, что не допускается бесконтрольное разведение собак и кошек. Владелец собаки, кошки обязан принимать меры по предотвращению появления нежелательного приплода у домашних собак и кошек посредством их кастрации/стерилизации, кроме тех, кто обладает соответствующей регистрацией в кинологической и фелинологической организациях или имеют противопоказания по здоровью животного, что подтверждается ветеринарным врачом.

О приобретении, потере или гибели собаки владелец должен сообщить в специализированные организации по месту жительства, ветеринарные учреждения в течение трех суток.



При гибели животного труп его сдается в течение суток в ветеринарное учреждение для кремации, утилизации или захоронения.



Запрещается выбрасывать труп павшего животного.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 6 апреля.