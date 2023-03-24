Гороскоп на 24 марта для всех знаков зодиака

По словам экспертов по звездам, в пятницу, 24 марта 2023 года, вошедшую в фазу растущей Луны, представители почти всех знаков зодиака будут полны сил, сообщает Zakon.kz.

Как пишет интернет-издание "Пятый канал", в этот день можно успешно завершить все дела и начать планировать новые.

Также не будет лишним, если вы уделите время и личной жизни.

Овен

Сегодня Овны чувствуют себя особенно чувствительными, и это нормально.

Не отвергайте то, что показывает вам ваш внутренний ландшафт. Сегодня вы наделены способностью превращать вашу боль в силу, а раны – в мудрость. И помните, Овны, они всего лишь катализатор в истории вашей жизни.

Космический совет: не бойтесь проявлять свои чувства.

Телец

Иногда, идя по менее протоптанному пути, Тельцы могут почувствовать, что сделали неправильный выбор, и это нормально.

На мгновение уменьшите масштаб своих переживаний, Тельцы. Действия, которые вы предпринимаете сегодня, в конечном итоге приведут вас в нужное место.

Космический совет: уменьшите масштаб своих переживаний.

Близнецы

Им звезды рекомендуют сделать себе одолжение и подумать, откуда берется эта потребность нравиться всем.

Пришло время показать себя самой непримиримой версией себя. Звезды напоминают вам, Близнецы, что подтверждение своих границ – это высший акт заботы о себе.

Космический совет: пришло время подумать и о своих желаниях.

Рак

Ракам пришло время изменить собственную историю.

Начните внутреннюю революцию, к которой вы призваны в этот момент. Делая это, отбросьте груз ожиданий других людей. Действуйте, исходя их своих интересов.

Космический совет: приготовьтесь выйти из зоны комфорта.

Лев

Идти по менее проторенной дороге означает, что будут моменты, когда Львы будут полны сомнений в себе.

В вашем путешествии будут моменты, когда вы почувствуете себя лишними, Львы. Вместо того, чтобы отвергать то, где вы находитесь, примите то, что показывает вам ваш внутренний ландшафт. Пришло время отказаться от устаревшего сценария – покажите самую яркую и смелую версию себя.

Космический совет: приготовьтесь к неожиданностям.

Дева

У Дев была насыщенная неделя.

Пришло время сделать небольшую паузу и устроить себе отдых. Когда дело доходит до вопросов, связанных с карьерой и творчеством, обращайте внимание на то, что не получается – проработайте допущенные ошибки. Кроме того, если у вас нет повода каждое утро вскакивать с постели, то пришло время скорректировать свой курс.

Космический совет: возьмите небольшую паузу.

Весы

Весы знают, чего хотят, но не знают, как этого достичь.

Ищите путь с помощью интуиции, Весы. Знание того, что вас зажигает, в конечном счете приведет вас в нужное место, к росту.

Космический совет: доверьтесь импульсам вашего сердца.

Скорпион

Мысли Скорпионов точны.

Вы сейчас настроены разнообразить вашу жизнь. И неважно, в каком масштабе. Обновите свой гардероб, найдите себе новое увлечение, расширьте круг друзей. Все это – маленькие шаги к новому.

Космический совет: жизнь приготовила для вас приятные сюрпризы.

Стрелец

Им стоит задать себе простой вопрос, когда они проснутся сегодня утром: "Делает ли это меня счастливым?".

Если вы ответили утвердительно, то примите это как знак того, что вы на правильном пути. С другой стороны, если ваш ответ сопровождался "если" и "но", возможно, пришло время скорректировать курс. Вы заслуживаете того, чтобы создать жизнь, которая вызывает радость внутри, Стрельцы.

Космический совет: прислушайтесь к тому, что говорит ваш внутренний гид.

Козерог

Что, если выполнение цели Козерогов связано с путешествием, а не с пунктом назначения?

Что, если следование своему внутреннему компасу требует от вас выполнения небольших и простых задач, которые ведут вас в направлении роста? Привнесите больше легкости и яркости в жизнь. Следуйте тому, что пробуждает блаженство внутри вас.

Космический совет: проявите гибкость в некоторых ситуациях.

Водолей

Водолеям не стоит оставаться в рамках, которые изначально были созданы не для них.

Не нужно приглушать свет. Пришло время раскрыть свой блеск и вдохновить окружающих окунуться в ваш внутренний мир.

Космический совет: снимите с себя плащ-невидимку, пора открыться миру.

Рыбы

Рыбам следует сделать паузу, чтобы настроиться на новый этап в их жизни.

Практикуйте принятие себя, обращайте внимание на знаки, которые посылает вам Вселенная.

Космический совет: обратите внимание на знаки судьбы.

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