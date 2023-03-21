Финансовый вопрос: астрологи и нумерологи рассказали, как увеличить доход за короткое время

Финансовый вопрос волнует многих, особенно в праздничные дни. О том, как быстро и безопасно увеличить свой доход за короткое время, рассказали корреспонденту Zakon.kz астролог и нумеролог.

Для кого-то деньги – это свобода, для некоторых – цель. Есть и такие, кто утверждает, что финансы – это энергия, и она подчиняется своим законам. Чтобы увеличить свой доход, некоторые даже прислушаются к советам астрологов и нумерологов, проводят разные ритуалы на полнолуние, а также соблюдают свои правила сохранения денежного потока.



Новый год будет прибыльным для казахстанцев – нумеролог

Нумеролог Виола Эргашова говорит, что 2023 год является для Казахстана финансово прибыльным. Доходы казахстанцев могут увеличиться, если государство будет инвестировать в граждан. Казахстанцам, которые желают улучшить свое материальное благосостояние, нумеролог советует действовать в разных направлениях и решаться на смелые поступки.





"2023 год для Казахстана очень хороший год возможностей. 2023 год – год финансового роста, год инвестиций. За всех казахстанцев сказать невозможно, но, судя по расчетам, этот год должен быть прибыльным для нашей страны. Опять-таки, если руководители сделают верные действия и будут инвестировать правильно, а инвестировать можно в людей и знания. Сейчас все инвестиции, которые будут сделаны государством или людьми, должны дать рост. Но инвестиции не должны быть сомнительными, поэтому мы исключаем криптовалюту и фондовые рынки. Инвестиции должны быть стабильными. Потому что сейчас Год кролика и могут быть какие-то махинации с бумагами. Если доходы у казахстанцев не будут расти, то значит люди были не напористы и нерешительны. Сейчас нужны конкретные действия. Будьте смелыми, уверенными в себе. Но не беритесь за то, что вам явно не по плечу", – говорит Виола Эргашова.

По словам эксперта, в этом году удача по особенному будет сопутствовать людям, у которых в дате рождения присутствуют числа – 1, 4 и 8. Именно они чаще всего привлекают к себе большие финансы, и в 2023 году у них будет денежный прорыв.

"Люди, у которых в дате рождения присутствуют 1, 4, 8, привлекают к себе деньги. Все будет зависеть от того, как они проявят себя. Миллионы с небес никогда не будут падать. Если единичка проявит себя как лидер, восьмерка инвестирует деньги, четверка упорно будет трудиться, то, соответственно, этот год принесет им хорошие деньги. Например, 8 сама по себе очень денежная цифра. Но, если человек находится в минусе и у него очень много блоков, то это влияет на его предрасположенность, на его таланты в отрицательную сторону. Это будет мешать ему зарабатывать деньги. Также если в датах знаменитых и богатых людей присутствует цифра 8 либо 1, это говорит о том, что они предрасположены иметь большие деньги. Но они могут жить из чувства долга и жадности и из понятия, что деньги могут закончиться. Хотя, в принципе, сама вселенная дает им заработать эти деньги", – рассказывает Виола Эргашова.

По словам нумеролога, на судьбу человека влияют обстоятельства рождения: дата с точностью до минуты и географическая точка. Все эти данные закладывают программу: таланты, способности, предрасположенность к тем или иным поступкам, вероятности развития личности, а также опыт, который необходимо прожить. Финансовая сфера — не исключение, хотя требуется особая квалификация, чтобы проанализировать ее.

"Чтобы разблокировать денежный канал, нужно сначала выяснить, что с ним не так и почему он заблокирован. На это есть различные причины. Например, бывает такое, что человек своими действиями заблокировал или ему заблокировали. Здесь, исходя из того, что мы знаем о состоянии денежного канала, принимаются меры. Универсальных методов, которые разблокируют вам денежный канал, нет. Если человек сам заблокировал свой денежный канал, то нужно смотреть, почему он это сделал, где его рост прекратился, что на тот момент в его жизни происходило. В любом случае работаем с блоками и установками", – говорит Виола Эргашова.

Иначе говоря, не разобравшись, какие рекомендации эффективны именно для него, человек рискует не добиться желаемых результатов или вовсе ухудшить свое финансовое положение. По словам нумеролога, успех приходит тогда, когда по действиям во внешнем мире личность попадает в структуру своей натальной карты. Но главный бонус в том, что, зарабатывая деньги подходящим конкретно ему способом, человек не только увеличивает материальное благосостояние, но и наслаждается жизнью.

Больше всего денег хочется тратить во время ретроградного Меркурия– астролог

Астролог Дильназ Арманкызы уверена, что к богатству предрасположены люди с высоким уровнем энергии, настроенные позитивно и идущие уверенно к своей цели. А вот с легкостью к себе деньги привлекают чаще всего такме знаки зодиака, как Лев, Телец и Козерог. Тем не менее, по словам эксперта, притянуть к себе финансы не так легко, как кажется многим. Чтобы увеличить свой доход, нужно в первую очередь проработать денежный поток, рассказывает астролог.

"Для проработки денежного потока нужно сначала знать, какой блок стоит в финансовой части. У некоторых это может быть работа с родителями, проработка отца либо матери, у других – любовь к себе и работа с самооценкой. Доход казахстанцев невозможно предугадать, это всегда работает по индивидуальной части. Просто представьте, что астрология – это не всеобщий разбор по планетам, а индивидуальный. У каждого из нас есть свои связки планет, цифры, узлы, которые не влияют на общую населенность", – говорит Дильназ Арманкызы.

По словам специалиста, большая часть населения не может разбогатеть из-за того, что развиваются не в правильном предназначении. Астролог уверена, что у каждого человека есть свой путь и нужно его найти вовремя. Свой доход можно увеличить только в тот момент, когда вы знаете, на что вам опираться, говорит астролог.

"Финансовые трудности появляются в те моменты, когда человек идет не по своему пути и сливает энергетический эгрегор не в ту сторону. Например, если наше предназначение – это познавать знания, передавать знания, а мы работаем в сфере, где нужно работать руками, физическим трудом, нам будет сложно выйти из плохого финансового состояния. Я не из тех астрологов, которые считают, что определенный знак зодиака наиболее расположен к плохим финансам, так как это все индивидуально. Но я знаю точно, что водные и воздушные знаки зодиака более склонны к расточительству. Самое главное – не поддаваться искушениям и знать то дело, чем вы хотите заниматься. Также хочу сказать о том, что у каждого человека есть определенные финансовые наклонности, благодаря которым он может выйти на новый уровень. Астрология всегда работает на более индивидуальных уровнях, например, если брать Водолеев, то почти всегда их доход становится больше в те моменты, когда они расширяют свой кругозор, мировоззрение, приходят к новым знаниям и, в принципе, начинают заниматься чем-то новым", – говорит Дильназ Арманкызы.

Также астролог советует воздержаться от импульсивных трат во время ретроградного Меркурия. Ретроградным называют время, когда планета движется по орбите в обратном направлении относительно Земли. Для крупных покупок и серьезных решений ретроградный Меркурий считается неблагоприятным временем. Ведь покупка может обернуться серьезной проблемой. Если же покупка неизбежна, то прежде, чем принести товар домой, стоит убедиться в его целостности и сохранности, советуют специалисты.

"Больше всего людям хочется чаще тратить деньги во время ретроградного Меркурия. Хочу напомнить даты ретроградного Меркурия в 2023 году: 21 апреля – 15 мая, 23 августа – 15 сентября, 13 декабря 2023 – 1 января 2024 года. Во время ретроградного Меркурия совсем нежелательно тратить финансы, заключать договора и начинать что- то новое. Гораздо лучше все закончить и довести до конца. В текущем году могу сказать уж точно, что таким знакам, как Скорпион и Рыбы, нужно быть аккуратнее с финансами, так как только недавно был лунный переход со Скорпиона", – рассказывает Дильназ Арманкызы.

Полезными тратами во время Ретро-Меркурия будут траты на достижение внутреннего покоя. Например, можно пообщаться с психологом, купить грамотную книгу или записаться и ходить на йогу.

К слову, каким будет 2023 год для Казахстана и что ждет страну в наступившем году, рассказала корреспонденту Zakon.kz знаменитый астролог и психолог Бакытжан Аканова. По расчетам астролога, в Казахстане будет происходить дальнейшее укрепление тенге. Начнется поиск новых потенциально выгодных стран-партнеров для экономического союза, финансовой стабильности.