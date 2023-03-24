В Казахстане разработали правила перечисления обязательных пенсионных взносов работодателя в ЕНПФ

Министерство труда и социальной защиты населения разработало Правила и сроки исчисления (начисления) и перечисления обязательных пенсионных взносов работодателя в Единый накопительный пенсионный фонд и взыскания по ним, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается, правила разработаны в связи с принятием Социального кодекса РК, который вводится в действие с 1 июля 2023 года.

Согласно правилам, юридические лица, включая иностранные, осуществляющие деятельность в Казахстане через постоянное учреждение, филиалы, представительства иностранных юридических лиц, исчисляющие, удерживающие (начисляющие) и перечисляющие обязательные пенсионные взносы работодателя, лица, занимающиеся частной практикой, а также индивидуальные предприниматели подлежат учету в качестве агентов в органах государственных доходов по месту своего нахождения (жительства).

Обязательные пенсионные взносы работодателя, подлежащие уплате в ЕНПФ, осуществляются за счет собственных средств агента.

Агенты ежемесячно исчисляют обязательные пенсионные взносы работодателя от суммы начисленного дохода работника за месяц.

Юридические лица-агенты хранят в установленном законодательством порядке сведения об исчисленных (начисленных) и перечисленных обязательных пенсионных взносах работодателя, в том числе возврате ошибочных платежей, на электронном или бумажном носителях.

При ликвидации юридического лица-агента документы об исчислении и перечислении обязательных пенсионных взносов работодателя передаются в Центральный государственный архив Комитета по делам архивов и управления документацией Министерства культуры и спорта РК.

Правила также предусматривают порядок исчисления (начисления) обязательных пенсионных взносов работодателя.

Так, говорится, что обязательные пенсионные взносы работодателя исчисляются путем применения ставки, установленной статьей 253 Социального кодекса, к сумме дохода, принимаемого для исчисления обязательных пенсионных взносов работодателя.



Объектами исчисления обязательных пенсионных взносов работодателя являются:

для юридических лиц – ежемесячный доход наемных работников, принимаемый для исчисления обязательных пенсионных взносов работодателя;

– ежемесячный доход наемных работников, принимаемый для исчисления обязательных пенсионных взносов работодателя; для лиц, занимающихся частной практикой , а также индивидуальных предпринимателей, использующих труд наемных работников, – ежемесячный доход наемного работника, принимаемый для исчисления обязательных пенсионных взносов работодателя;

, а также индивидуальных предпринимателей, использующих труд наемных работников, – ежемесячный доход наемного работника, принимаемый для исчисления обязательных пенсионных взносов работодателя; для Министерства иностранных дел РК в части персонала дипломатической службы, работающего в загранучреждениях республики, – 100-процентный размер оклада по приравненным должностям к персоналу центрального аппарата МИД РК;

для лиц, занимающихся частной практикой, а также индивидуальных предпринимателей – исчисление обязательных пенсионных взносов работодателя в свою пользу, которое осуществляется с получаемого ими дохода.

При этом получаемым доходом для лиц, занимающихся частной практикой, а также индивидуальных предпринимателей для целей исчисления обязательных пенсионных взносов работодателя является сумма, определяемая ими самостоятельно в пределах размеров, установленных статьей 253 Социального кодекса.

В случае отсутствия дохода лица, занимающиеся частной практикой, а также индивидуальные предприниматели вправе уплачивать обязательные пенсионные взносы работодателя в ЕНПФ, исчисленные путем применения ставки, установленной статьей 253 Социального кодекса, к минимальному размеру заработной платы, установленному на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

При этом указанная категория лиц, перечисляя суммы обязательных пенсионных взносов работодателя в свою пользу и пользу лиц, за которых производятся обязательные пенсионные взносы работодателя, указывают в платежных документах реквизиты государственной корпорации и прикладывают к ним список физических лиц.

Обязательные пенсионные взносы работодателя не подлежат уплате за физических лиц, являющихся плательщиками единого совокупного платежа.

Перечисление обязательных пенсионных взносов работодателя в ЕНПФ производится агентом путем безналичных платежей, если не предусмотрено иное.

Сроки перечисления

Обязательные пенсионные взносы работодателя перечисляются в государственную корпорацию "Правительство для граждан" не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем выплаты доходов.



Для плательщиков, применяющих специальные налоговые режимы, исчисленные обязательные пенсионные взносы работодателя перечисляются в срок, предусмотренный налоговым законодательством РК.

Государственной корпорацией исчисленные обязательные пенсионные взносы работодателя, подлежащие субсидированию за счет бюджетных средств, перечисляются в ЕНПФ не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем осуществления социальных выплат.

Возврат ЕНПФ ошибочно зачисленных сумм обязательных пенсионных взносов работодателя или пени производится платежным поручением с приложением списков физических лиц на банковский счет государственной корпорации по номинальной сумме фактически внесенных в ЕНПФ обязательных пенсионных взносов работодателя или пени, указанной в заявке государственной корпорации, в электронном виде.

Государственная корпорация в течение трех рабочих дней со дня поступления от ЕНПФ ошибочно зачисленных сумм обязательных пенсионных взносов работодателя или пени производит их перечисление платежным поручением с приложением списков физических лиц согласно реквизитам, указанным в заявлении агента.

Со дня поступления от государственной корпорации ошибочно перечисленных сумм обязательных пенсионных взносов работодателя или пени банк в течение трех рабочих дней уведомляет агента о возврате обязательных пенсионных взносов работодателя или пени.

Правила предусматривают, что своевременно не удержанные (не начисленные) или не перечисленные агентом суммы обязательных пенсионных взносов работодателя при условии фактической выплаты и получения работником дохода взыскиваются органами государственных доходов или подлежат перечислению агентами в пользу работников, в адрес которых уплачиваются обязательные пенсионные взносы работодателя, с начисленной пени в размере 1,25-кратной базовой ставки Нацбанка за каждый день просрочки (включая день оплаты в государственную корпорацию).

ЕНПФ зачисляет полученную пеню на условные пенсионные счета согласно полученным спискам физических лиц.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 6 апреля.