Назван топ-6 городов Казахстана с дорогим дизтопливом
Фото: Zakon.kz
По данным Бюро национальной статистики, в феврале 2023 года средняя цена за литр летнего дизельного топлива составила 241 тенге, сообщает Zakon.kz.
В региональном разрезе максимальные цены зафиксированы в шести городах страны: Актобе, Кокшетау, Костанае, Усть-Каменогорске, Семее и Петропавловске.
Там литр топлива в среднем стоит 260 тенге.
Фото: Telegram/stat_gov_kz_official
В остальных регионах цена за литр летнего дизельного топлива варьируется от 230 до 240 тенге.
"Средняя цена зимнего дизельного топлива в феврале составила 630 тенге/литр".Бюро национальной статистики
Ранее в Бюро национальной статистики рассказали, что цены на продукты продолжают расти.
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