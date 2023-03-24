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Назван топ-6 городов Казахстана с дорогим дизтопливом

Названы топ-6 городов Казахстана с дорогим дизтопливом Фото: Zakon.kz
По данным Бюро национальной статистики, в феврале 2023 года средняя цена за литр летнего дизельного топлива составила 241 тенге, сообщает Zakon.kz.

В региональном разрезе максимальные цены зафиксированы в шести городах страны: Актобе, Кокшетау, Костанае, Усть-Каменогорске, Семее и Петропавловске.

Там литр топлива в среднем стоит 260 тенге.

Названы топ-6 городов Казахстана с дорогим дизтопливом

Фото: Telegram/stat_gov_kz_official

В остальных регионах цена за литр летнего дизельного топлива варьируется от 230 до 240 тенге.

"Средняя цена зимнего дизельного топлива в феврале составила 630 тенге/литр".Бюро национальной статистики

Ранее в Бюро национальной статистики рассказали, что цены на продукты продолжают расти.

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Динара Халдарова
Бюро национальной статистики Казахстан
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