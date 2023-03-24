Объявлены даты и соперницы казахстанок в финале ЧМ-2023 по боксу

25 и 26 марта пройдут финальные поединки на женском Чемпионате мира по боксу. За титул чемпионок мира 2023 года будут бороться две казахстанки – Карина Ибрагимова и Ляззат Кунгейбаева, сообщает Zakon.kz.

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Как информирует официальная пресс-служба мирового первенства, первой из двух наших девушек на ринг Нью-Дели 25 марта выйдет Карина Ибрагимова. Она сразится за "золото" ЧМ-2023 в весовой категории до 57 кг, в соперники ей досталась Ирма Теста. 25-летняя итальянка является одной из титулованных боксерш мира, она чемпионка Европы-2019, бронзовый призер Олимпиады-2020 и серебряный призер ЧМ-2022. Начало боя Ибрагимова – Теста запланировано на 19:00 по времени Астаны.

Фото: Instagram/boxingkazakhstan

А самый опытный член нашей женской сборной Ляззат Кунгейбаева, которая выступает в весе свыше 81 кг, поборется за медаль высшей пробы 26 марта. Казахстанка будет драться с Хадиджа Эль-Марди из Марокко, которая является двукратным призером мировых первенств и чемпионом Африки. Начало поединка Кунгейбаева – Эль-Марди запланировано на 19:45 по времени Астаны.