Создатель "самого худшего фильма в мире" опубликовал трейлер к новому творению

Создатель фильма "Комната" Томми Вайсо опубликовал трейлер к новому фильму "Большая акула", сообщает Zakon.kz.

Прошло почти два десятилетия с момента выхода фильма "Комната", который стал культовым. После долгого затишья режиссер и актер Томми Вайсо опубликовал трейлер к фильму "Большая акула".





Фильм "Большая акула" рассказывает о трех пожарных из Нового Орлеана, которые вместе пытаются защитить город от большой акулы. По некоторым данным, фильм выйдет в прокат 2 апреля, премьера состоится в кинотеатре Cinema 21 в Портленде.

В 2003 году Томми Вайсо вместе с Грегом Сестеро снял фильм под названием "Комната". Фильм основан на одноименной пьесе, написанной Вайсо в 2001 году, в фильме Вайсо также исполнил главную роль.

Значительная часть "Комнаты" посвящена серии не связанных между собой незаконченных сюжетных линий. Эту картину назвали одной из самых худших, когда-либо снятых и выпущенных в прокат.

В 2013 году Грег Сестеро опубликовал книгу "Горе-творец", которая была посвящена съемкам самого худшего фильма. 1 декабря 2017 состоялась премьера одноименного фильма, где роль Томми Вайсо сыграл Джеймс Франко.



