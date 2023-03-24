Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Создатель "самого худшего фильма в мире" опубликовал трейлер к новому творению

создатель самого худшего фильма Фото: Instagram/tommywiseau
Создатель фильма "Комната" Томми Вайсо опубликовал трейлер к новому фильму "Большая акула", сообщает Zakon.kz.

Прошло почти два десятилетия с момента выхода фильма "Комната", который стал культовым. После долгого затишья режиссер и актер Томми Вайсо опубликовал трейлер к фильму "Большая акула". 


Фильм "Большая акула" рассказывает о трех пожарных из Нового Орлеана, которые вместе пытаются защитить город от большой акулы. По некоторым данным, фильм выйдет в прокат 2 апреля, премьера состоится в кинотеатре Cinema 21 в Портленде.

В 2003 году Томми Вайсо вместе с Грегом Сестеро снял фильм под названием "Комната". Фильм основан на одноименной пьесе, написанной Вайсо в 2001 году, в фильме Вайсо также исполнил главную роль.

Значительная часть "Комнаты" посвящена серии не связанных между собой незаконченных сюжетных линий. Эту картину назвали одной из самых худших, когда-либо снятых и выпущенных в прокат. 

В 2013 году Грег Сестеро опубликовал книгу "Горе-творец", которая была посвящена съемкам самого худшего фильма. 1 декабря 2017 состоялась премьера одноименного фильма, где роль Томми Вайсо сыграл Джеймс Франко.


Читайте также

The Weeknd попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый популярный артист в мире

Наурыз на высшем уровне отметили в области Абай

Как в Астане отмечают Наурыз

Данияр Кунафин
Интересное Голливуд
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Главное к утру: землетрясения в Казахстане, Наурыз и Рамадан
Главное к утру: землетрясения в Казахстане, Наурыз и Рамазан
Больше 72 тонн сырья для наркотиков нашли полицейские у группы преступников
72 тонны прекурсоров нашли в Алматы: в МВД рассказали о ликвидации международной ОПГ
на Землю обрушится геомагнитная буря
На Землю обрушится геомагнитная буря
Гороскоп на 24 марта для всех знаков зодиака
Гороскоп на 24 марта для всех знаков зодиака
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления