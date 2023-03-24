Какие привычки ускоряют старение

Диетолог Елизавета Афинская перечислила основные привычки людей, которые приводят к раннему старению. Исключив их, можно продлить себе жизнь и оставаться надолго молодым и здоровым, сообщает Zakon.kz.

Эксперт отметила, что в список вредных привычек входит курение. Оно ускоряет разрушение коллагена и эластина, эти белки влияют на свежесть кожи. Из-за их нехватки кожа становится дряблой и появляются морщины.

В перечень "вредных привычек", приводящих к быстрому старению, входит отказ от использования солнцезащитного крема, прием фастфуда, пицца, чипсы и сладкие газировки.



Также внешний вид ухудшают набранные с возрастом лишние килограммы и сидячий образ жизни, отметила Афинская.

"Начните ходить пешком 30 минут пять раз в неделю", – сказала диетолог.

Также специалист отметила, что желательно придерживаться здорового питания. Лучше всего включить в рацион орехи, цельные злаки, бобовые и много фруктов и овощей, пишет "Пятый канал".

Есть упражнения, которые в сочетании с правильной диетой помогут быстро сбросить вес.

