Какая привычка ускоряет старение кожи
Как пишет Daily Mail, курение традиционных сигарет достоверно связано с преждевременным старением и появлением морщин. Негативно сказывается на здоровье и вейпинг.
По словам дерматолога, никотин, содержащийся в электронных сигаретах, сужает кровеносные сосуды и уменьшает приток крови к коже при попадании в организм. Из-за ухудшения кровотока к клеткам поступает меньше кислорода и необходимых питательных веществ. Это может ухудшать внешний вид кожи.
Хекстолл добавил, что никотин также снижает выработку коллагена. Это нитевидный белок, который обеспечивает прочность и эластичность всех соединительных тканей в человеческом организме – костей, сухожилий, хрящей, связок, сосудов, кожи. При его дефиците кожа теряет эластичность и становится склонной к образованию морщин.
Ранее сообщалось, что трихолог назвала продукты для укрепления волос.