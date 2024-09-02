Лента новостей
0
Қаз
#Послание Токаева – 2024 #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Какая привычка ускоряет старение кожи

исследование, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2024 21:39 Фото: pixabay
Британский дерматолог Джастин Хекстолл рассказал о том, что использование вейпов или электронных сигарет снижает выработку коллагена, что приводит к потере эластичности кожи и раннему появлению возрастных изменений, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, курение традиционных сигарет достоверно связано с преждевременным старением и появлением морщин. Негативно сказывается на здоровье и вейпинг.

По словам дерматолога, никотин, содержащийся в электронных сигаретах, сужает кровеносные сосуды и уменьшает приток крови к коже при попадании в организм. Из-за ухудшения кровотока к клеткам поступает меньше кислорода и необходимых питательных веществ. Это может ухудшать внешний вид кожи.

Хекстолл добавил, что никотин также снижает выработку коллагена. Это нитевидный белок, который обеспечивает прочность и эластичность всех соединительных тканей в человеческом организме – костей, сухожилий, хрящей, связок, сосудов, кожи. При его дефиците кожа теряет эластичность и становится склонной к образованию морщин.

Ранее сообщалось, что трихолог назвала продукты для укрепления волос.

Читайте также

Илон Маск прировнял демократов к преступникам
Илон Маск обвинил демократов в преступной лояльности к бандитам
аэропорт Кении
Контроль при въезде в Кению усилили из-за распространения оспы обезьян
Самолет президента Венесуэлы конфисковали в США
Самолет президента Венесуэлы конфисковали в США
Елена Беляева
Великобритания 2024 год Исследования
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Наташа Королёва опубликовала фотографии со свадьбы сына с бывшей стриптизершей
Наташа Королёва опубликовала фотографии со свадьбы сына с бывшей стриптизершей
Заморозки ожидаются в трех областях Казахстана 2 сентября
Заморозки ожидаются в трех областях Казахстана 2 сентября
Наташа Королева, свадьба
Наташа Королева высказалась о молодой жене сына, которая раньше была стриптизершей
В Казахстане установили тарифы на электроэнергию с 1 сентября
В Казахстане установили тарифы на электроэнергию с 1 сентября
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: