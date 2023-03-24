Антикор ведет расследование в отношении судьи и сотрудника ДГД в Алматинской области

Антикоррупционной службой по Алматинской области проводится досудебное расследование в отношении судьи Специализированного межрайонного экономического областного суда и сотрудника подразделения областного департамента государственных доходов, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в Telegram-канале Антикора.

"Судья подозревается в получении взятки при посредничестве работника налогового органа за вынесение решения по гражданским делам о признании банкротами двух предприятий, имеющих налоговую задолженность перед государством", – говорится в сообщении.