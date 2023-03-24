Курс доллара упал на 5 тенге

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 457,29 тенге, опустившись на 5,43 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня вырос и составил 67,30 тенге (+0,59) в 12:00 по времени Алматы.

Курс евро установлен Нацбанком – 493,48 тенге, рубля – 5,99 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 455-460 тенге, евро – по 491-498 тенге, российские рубли – по 5,7-6 тенге.

Цены на нефть опустились в пятницу, 24 марта. Цена майских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,24%, до 75,73 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI – на 0,23%, до 69,8 доллара.

