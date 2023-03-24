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Синоптики озвучили прогноз погоды в Алматы на неделю

прогноз погоды на неделю Фото: Zakon.kz
В РГП "Казгидромет" предоставили предварительный прогноз погоды на следующую неделю. Согласно данным синоптиков, в южной столице в течение семи дней воздух прогреется до +20 градусов, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, в период с 25 по 31 марта средняя температура воздуха будет составлять +18...+20°C, осадки не прогнозируются.

25 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4°С, днем +17...+19°С.

26 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6°С, днем +18...+20°С.

27-28 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8, порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5°С, днем +16...+18°С.

29 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4°С, днем +18...+20°С.

30-31 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5°С, днем +15...+17°С.

Ранее синоптики рассказали о погоде в главных городах Казахстана в ближайшие три дня.

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Казгидромет Интересное Алматы
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