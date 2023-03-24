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Казахстан – Дания: прогноз от Айдына Кожахмета

Казахстан – Дания: прогноз от Айдына Кожахмета Фото: Parimatch
Дания намерена выйти на ЕВРО с первого места в группе, как и положено фавориту, а Казахстан очень постарается реабилитироваться за обидное поражение от Словении. Расклад сил явно не в пользу хозяев, но на "Астана Арене" время от времени случаются чудеса.

Эксперт Parimatch Айдын Кожахмет поделился прогнозом на предстоящую игровую встречу.

Казахстан

Подопечные Магомеда Адиева выиграли свою группу в Лиге наций, и теперь у болельщиков команды повышенные ожидания от выступления в новой квалификации. Однако на сей раз уровень соперников в группе гораздо выше. И приезд мощной Дании – настоящее испытание.

Увы, со Словенией наша команда не сумела удержать свое преимущество. К тому же по ходу второго тайма повреждение получил защитник команды Марат Быстров, и теперь его участие в матче находится под большим вопросом. Однако не стоит горевать, ведь вернется в строй защитник "Зенита" Нуралы Алип, которого и подменял Быстров. Скорее всего, Адиев произведет ряд замен в составе, и с первых минут могут появиться лидеры команды Бактиер Зайнутдинов и Бауыржан Исламхан.

Дания

Если весь Казахстан после матча со Словенией узнал имя Максима Самородова, то вся Европа после матча Дания – Финляндия заговорила о 20-летнем Расмусе Хойлунде. 20-летний форвард "Аталанты" оформил хет-трик и принес своей команде победу. Возможно, он станет преемником легендарного Йона-Даль Томассона, забивавшего большинство голов "датского динамита" в начале и середине нулевых. Кстати, Томассон 18 лет назад забил так же и в ворота Казахстана в Алматы.

Словом, в Астану приезжает настоящий фаворит группы с классными исполнителями в составе. Правда, на одну из звезд гости рассчитывать не смогут: защитник "Барселоны" Андреас Кристенсен выбыл из строя из-за травмы и был заменен еще в первом тайме матча с финнами.

История личных встреч

До этого момента Казахстан и Дания дважды пересекались в одной группе. В первый раз это было в далеком 2005 году. В Копенгагене хозяева одержали уверенную победу со счетом 3:0, а в ответном поединке в Алматы им пришлось сложнее: на голы Гравгаарда и Томассона точным ударом ответил Александр Кучма.

Следующая двухматчевая дуэль случилась относительно недавно: в 2016 году Дания дома одержала победу со счетом 4:1. В ответной встрече в Алматы снова успех был за скандинавами, но на сей раз они забили на гол меньше – 1:3.

Прогноз на матч

Как бы не хотелось преподнести это противостояния как дуэль 20-летних вундеркиндов Самородова и Хойлунда, все же прогноз будет неутешительный для Казахстана: Дания, скорее всего, увезет три очка, поскольку терять их в Астане не планирует. Но нельзя жить без веры и оптимизма, особенно в футболе. Поэтому я поставлю на "обе команды забьют – да". Мои друзья из Parimatch оценивают это событие коэффициентом 2.35. Погнали!

Специалисты Parimatch делают такой прогноз на результат игры:

Казахстан – 14.50, Ничья – 6.10, Дания – 1.25

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