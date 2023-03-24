Президент принял председателя правления компании "Газпром" Алексея Миллера
Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления компании "Газпром" Алексея Миллера, сообщает Zakon.kz.
Президент Касым-Жомарт Токаев обсудил с председателем правления компании "Газпром" Алексеем Миллером приоритетные направления взаимодействия в энергетической сфере, передает Акорда.
В ходе встречи также были рассмотрены вопросы реализации новых совместных проектов в газовой отрасли.
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