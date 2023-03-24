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В Кремле отреагировали на намерение Казахстана ограничить параллельный импорт в Россию

В Кремле отреагировали на намерение Казахстана ограничить параллельный импорт в Россию Фото: kremlin.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил введение Казахстаном системы для борьбы с обходом санкций давлением США, сообщает Zakon.kz.

С 1 апреля Таможенная служба Казахстана начнет отслеживать товары, которые проходят через страну для реэкспорта в Россию. Об этом пишет британская Financial Times со ссылкой на высокопоставленного казахстанского чиновника.

По словам Пескова, "России известно о грубом давлении коллективного Запада на страны, которые не присоединились к санкциям", передает РБК.

"Сами эти государства нам об этом говорят. К сожалению, им приходится с таким натиском сталкиваться. Это, конечно, требует особого внимания и с нашей стороны, и со стороны самих этих государств. Мы продолжаем с нашими партнерами тесные контакты для того, чтобы минимизировать риски". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Песков заверил, что введение системы мониторинга, которая позволит Казахстану контролировать цепочку поставок товаров и предотвращать обход санкций против России, никак не отразится на двусторонних отношениях Москвы и Астаны, и страны продолжат контакты для снижения рисков.

Ранее в американском Forbes появилась статья о том, как выборы в Казахстане повлияли на потоки энергоносителей из Евразии.

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