В Кремле отреагировали на намерение Казахстана ограничить параллельный импорт в Россию
С 1 апреля Таможенная служба Казахстана начнет отслеживать товары, которые проходят через страну для реэкспорта в Россию. Об этом пишет британская Financial Times со ссылкой на высокопоставленного казахстанского чиновника.
По словам Пескова, "России известно о грубом давлении коллективного Запада на страны, которые не присоединились к санкциям", передает РБК.
"Сами эти государства нам об этом говорят. К сожалению, им приходится с таким натиском сталкиваться. Это, конечно, требует особого внимания и с нашей стороны, и со стороны самих этих государств. Мы продолжаем с нашими партнерами тесные контакты для того, чтобы минимизировать риски". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков заверил, что введение системы мониторинга, которая позволит Казахстану контролировать цепочку поставок товаров и предотвращать обход санкций против России, никак не отразится на двусторонних отношениях Москвы и Астаны, и страны продолжат контакты для снижения рисков.
Ранее в американском Forbes появилась статья о том, как выборы в Казахстане повлияли на потоки энергоносителей из Евразии.