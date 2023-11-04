Кремль отреагировал на приезд Аллы Пугачевой в Россию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал приезд в Москву певицы Аллы Пугачевой, сообщает Zakon.kz.

Как заявил Дмитрий Песков, наличие у гражданина родственников-иноагентов не является препятствием для свободного выезда из России и возвращения в страну.

"Родственник иноагента, во-первых, именем нарицательным не является и не должен являться. Второе: российские граждане выезжают в другие страны, работают там, возвращаются обратно в Россию, потом уезжают опять – это постоянный процесс, так происходит во всех странах мира", – сказал РБК Песков.

Он отметил, что любой "российский гражданин добропорядочный, законопослушный" может вернуться на родину и так же свободно ее покинуть.

Алла Пугачева вернулась в Россию 2 ноября 2023 года. Отмечается, что она приехала без мужа и детей.

3 мая 2023 года Алла Борисовна прилетела в Москву, чтобы проститься с другом, модельером Валентином Юдашкиным.

Минюст РФ включил юмориста Максима Галкина в список иноагентов в сентябре 2022 года.

Максим Галкин более полутора лет с супругой Аллой Пугачевой и двумя детьми проживает в Израиле.