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Марк Цукерберг стал отцом в третий раз

Стал отцом в третий раз Фото: Instagram/zuck
Основатель и председатель компании Meta Марк Цукерберг стал отцом в третий раз, сообщает Zakon.kz.

Радостной новостью он и его жена Присцилла Чан поделились в соцсетях.

Малышку назвали Аурелией. Так называются ядовитые ушастые медузы. Их легкое прикосновение может вызвать сильный ожог.

"Добро пожаловать в мир, Аврелия Чан Цукерберг! Ты – маленькое благословение", – написал Марк Цукерберг.

У 38-летнего миллиардера и его супруги есть двое старших дочерей — Максима появилась на свет в 2015 году, а Августа — в 2017-м.

О том, что супруги ждут третьего ребенка, стало известно в сентябре 2022 года.

Марк Цукерберг и Присцилла Чан познакомились во время учебы в Гарвардском университете на студенческой вечеринке в очереди в туалет. В 2012 году они сыграли скромную свадьбу, которая состоялась в их особняке, на торжестве присутствовали только близкие друзья.

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