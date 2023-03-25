Переписала квартиру на неизвестную родственницу и пропала – в Караганде нашли пенсионерку

Карагандинские полицейские нашли и вызволили пенсионерку, пропавшую в ноябре 2022 года при странных обстоятельствах, сообщает Zakon.kz.

Незадолго до исчезновения сноха временно поместила свою свекровь в пансионат. Там пенсионерка отписала квартиру неизвестной ранее родственнице, после чего исчезла, передает Первый канал "Евразия".

Женщина, пережившая гибель сына, стала все забывать, выключать газ и воду.

Поэтому в прошлом году Татьяна отдала на время свекровь в пансионат. Но вскоре ее перестали пускать на свидания.

"Приехали две женщины – на меня накричали, что они внучки, а я никто, что через 3 дня я выметусь из квартиры. На вопрос – где моя мама, они сказали: больше ты ее не увидишь, иди, собирай вещи!" Жительница города Татьяна Давыдова

Напуганная Татьяна обратилась в полицию и СМИ. Журналистам в пансионате тогда сообщили, что пенсионерку забрала некая Ирина Соболева.



Четыре месяца старушку искали по всей Караганде.

Сама Людмила Филимоновна позже рассказала, что сначала хозяйка пансионата уговаривала ее написать дарственную на квартиру, а после отказа решила идти другим путем.

"Ее подружка Соболева приходила частенько. Она убедила меня, сказала "я твоя родственница, я твоя внучка!" Они мне таблеточки какие-то давали. Куча таблеток! Вот такой пакет был, белый пакет – целая куча! По 12, по 13 утром и вечером. Людмила Кулакова

Память после таблеток стала давать сбои. Людмила смутно припоминает, как ездила с Соболевой восстанавливать документы, оставшиеся дома, а потом и дарственную подписала на имя новой "якобы внучки". Говорит, ее словно зомбировали. Потом забрали в загородный дом, не выпускали на улицу и указали, как общаться с полицией.



"Они меня научили что говорить – что мне здесь нравится, это мои родственники, я буду здесь жить, а вы уходите отсюда. Подонки. Как можно так сказать? Что Соболева, что Оксана. Они, конечно, все бы разделили пополам – мою квартиру!", – рассказывает Людмила Кулакова.

Но полицейских запутать не получилось. Людмила Филимоновна рассказала, как ее освободили.

"Они меня взяли на руки, подняли, я единственное, что сапожки там надела страшненькие. Так меня и вынесли прямо на руках. Я даже не помню – сказали, что там скорая помощь была, и туда меня положили". Людмила Кулакова

Директор пансионата заявила, что все это полная клевета, и она собирается подавать в суд, чтобы защитить репутацию своего заведения.

"Это вообще бред какой-то. У нас не медицинское учреждение, а просто уход за пожилым человеком. Ни одну таблетку ей вообще никто не давал, мы даже снотворное ей не давали, потому что она адекватная женщина! Она спала хорошо, кушала хорошо, зарядку делала на улице". Директор пансионата Оксана Шпилюк

Оксана Шпилюк, наоборот, утверждает, что сноха хотела забрать квартиру у старушки. А Ирину Соболеву пенсионерка встретила случайно на прогулке и привела к Оксане.





"Я Соболеву не знаю! Я приехала на работу – и Кулакова зашла и говорит: можно поговорить? С ней зашла женщина и представилась, что это троюродная внучка ее, она ее узнала." Директор пансионата Оксана Шпилюк

Кто в этом деле говорит правду – будет выяснять следствие. Сейчас Людмила Филимоновна намерена возвратить свое жилье.

Подан иск о признании договора дарения недействительным. Возобновлено уголовное дело, идут следственные действия, устанавливается круг подозреваемых лиц. Также устанавливается следствием объем изъятых квартир у посетителей пансионата".

А пока идет следствие, пенсионерка и ее сноха находятся под круглосуточной охраной сотрудников полиции.