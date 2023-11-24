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Пропавшего во время бурана жителя ЗКО нашли мертвым

рация Фото: Zakon.kz
Пресс-служба ДП ЗКО заявила о том, что полицейские нашли тело мужчины, который пропал 22 ноября, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал "Мой город", вечером 22 ноября в полицию поступило сообщение, что в селе Акжаик Теректинского района пропал мужчина 1961 года рождения. В 10:00 он вышел с работы и не вернулся домой. В тот день был буран. К поискам подключали вертолет.

"24 ноября в 10 км от села Акжаик обнаружили тело пропавшего мужчины, без видимых признаков насильственной смерти. Для установления причины гибели тело направили на экспертизу", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пропавший в Акмолинской области полицейский найден мертвым.

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