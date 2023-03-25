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1 апреля в Казахстане будет внедрена система прослеживаемости товаров

1 апреля в Казахстане будет внедрена система прослеживаемости товаров Фото: freepik
C 1 апреля 2023 года внедряется обязательное оформление сопроводительных накладных на товары во взаимной торговле со странами ЕАЭС для сокращения теневого оборота и исключения потерь по налогам (НДС), сообщает Zakon.kz.

Ранее сопроводительные накладные на товары реализовывались в пилотном режиме с декабря 2020 года на добровольной основе, передает пресс-служба Комитета государственных доходов РК.

Оформление СНТ (сопроводительные накладные на товары) предусмотрено в электронном виде до пересечения границы (посредством ЭЦП), что исключает возможность оформления документов на подставных лиц, фиктивных получателей и отправителей грузов, банкротов, ликвидированных лиц и т.д.

Таким образом, реализуемая система позволит автоматизировать процесс контроля за перемещением товаров через границу, считают в Комитете государственных доходов.

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