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Кто проходит в маслихаты Атырау, Уральска и Петропавловска по одномандатным округам

Кто проходит в маслихаты Атырау, Уральска и Петропавловска по одномандатным округам Фото: Zakon.kz
Территориальные избирательные комиссии оглашают результаты выборов. Списки победивших в выборах в депутаты маслихата по одномандатным округам публикует Zakon.kz.

Атырау

  • Аманбай Киздарбаев, 1972 года рождения, директор КГКП "Спортивный клуб инвалидов", самовыдвиженец;
  • Юрий Ли, 1981 года рождения, директор ТОО "International Safety Standar", партия Amanat;
  • Руслан Кумискалиев, 1969 года рождения, директор ИП "Атырау Сервис", партия "Байтак";
  • Акильбек Кулбарахов, 1988 года рождения, директор ТОО "BEK Industry Group", партия Amanat;
  • Камила Жапалова, 1972 года рождения, директор ИП "Жапалова К", президент культурного фонда "BatiKKami", НДПП "Ауыл",
  • Рафик Сарсенов, 1988 года рождения, директор ТОО "KazGroupPartners", председатель Совета общественного согласия; партия Amanat;
  • Гульнафис Танбаева, 1976 года рождения, директор КГБ ПХВ №7 поликлиники г. Атырау, партия Amanat;
  • Утемис Джумагалиев,1977 года рождения, председатель КХ "Джумагалиев Утемис Буранбаевич", НДПП "Ауыл";
  • Ильяс Конысбаев, 1990 года рождения, директор ТОО "DAMU Qurylys Group", партия Amanat;
  • Болатбай Нуркалиев, 1978 года рождения, директор средней школы №12 имени Ф. Досымовой, партия Amanat;
  • Вадим Кулмагамбетов ,1978 года рождения, юрист ТОО "Атырау көлік", ДПК"Ак Жол";
  • Хамит Кунарбаев, 1993 года рождения, директор ТОО "KhamAd Partners", Народная партия Казахстана;
  • Ануарбек Батаев, 1994 года рождения, тренер детской-юношеской спортивной школы №2, партия Amanat;
  • Каршига Джаумбаев, 1960 года рождения, директор КХ "Қарабура", партия Amanat;
  • Меирбек Губашев, 1973 года рождения, президент АО "Атырау-Жарык", партия Amanat;
  • Гильман Сарсемалиев, 1968 года рождения, директор Атырауского филиала ТОО "Казахстанское агентство прикладной экологии", НДПП "Ауыл";
  • Айжан Сарсембаева, 1968 года рождения, директор КГКП ясли-сада №18 "Балдырган", партия Amanat;
  • Нурбол Курман, 1976 года рождения, директор АО "Отбасы банк" филиал Атырауской области, партия Amanat;
  • Мейрамгуль Есниязова, 1983 года рождения, переводчик учебного центра "APEC TC", партия Amanat;
  • Азамат Муханжанов, 1991 года рождения, директор ИП "Муханжанова", самовыдвиженец;
  • Аскар Саппаев, 1973 года рождения, директор ИП "Эталон", партия Amanat;
  • Алибек Темиргалиев, 1969 года рождения, президент АО "Атырауские тепловые сети", партия Amanat;
  • Бауржан Ажгалиев, 1967 года рождения, генеральный директор ТОО "Рауан Налко", ДПК "Ак Жол";
  • Бейбит Мурзагалиев, 1984 года рождения, председатель Атырауского городского филиала партии Amanat, партия Amanat;
  • Амиржан Нурланулы, 1990 года рождения, руководитель молодежного театра при Академическом казахском драматическом театре имени Махамбета Утемисова, партия Amanat.

Уральск

  • Ерлан Жуматаев, 1983 года рождения, КПО б.в, метролог, самовыдвиженец;
  • Нурлыкан Абенов, 1979 года рождения, ИП "Жұмыскер", директор, самовыдвиженец;
  • Акылбек Султанов, 1964 года рождения, ЗКАТУ им.Жангир хана, проректор, НДПП "Ауыл";
  • Нурбулат Исмагулов, 1968 года рождения, ТОО "Батыс Сервис Плюс", директор, партия Amanat;
  • Бауыржан Мухамбетжанов, 1974 года рождения, руководитель Уральского филиала ОО партии Amanat, партия Amanat;
  • Юрий Казанин, 1962 года рождения, ТОО "Ак болу", директор, ДПК "Ак Жол";
  • Нургүл Ашикова, 1972 года рождения, ИП "Ләззат", руководитель, партия Amanat;
  • Михаил Дудниченков, 1988 года рождения, ТОО "IT Group Kazakhztan", генеральный директор, партия Amanat;
  • Максат Айсаутов, 1964 года рождения, безработный, самовыдвиженец;
  • Ринат Нургалиев, 1988 года рождения ТОО "Жайық таза қала", директор, партия Amanat;
  • Сергей Офицеров, 1992 года рождения, КазУИиТС, директор информационного центра, самовыдвиженец;
  • Айбек Каримов, 1976 года рождения, АО "Зап.Каз.корпорация строительных материалов", заместитель генерального директора, партия Amanat;
  • Есентай Калиев, 1963 года рождения, временно безработный, партия Amanat;
  • Канат Нажметдинов, 1983 года рождения, ТОО "Дулан и А", директор, самовыдвиженец;
  • Константин Свешников, 1981 года рождения, ТОО "DDVR GRoUP", директор, ДПК "Ак Жол";
  • Айнаш Кубайдуллина, 1992 года рождения, ТОО "Bussines Power", директор, партия Amanat;
  • Дияс Айтжанов, 1984 года рождения, КПО б.в., оператор, самовыдвиженец;
  • Азима Губашева, 1971 года рождения, КГУ "Гимназия №42", директор, самовыдвиженец;
  • Владимир Юркевич, 1986 года рождения, ТОО "Батыс Дилижанс", директор, партия Amanat;
  • Асланбек Аминов, 1987 года рождения, ИП "ГЕОНА КАЗ", директор, партия Respublicа;
  • Жанна Кенжина, 1976 года рождения, ТОО "ДСК Приоритет", директор, партия Amanat;
  • Муслим Джардемов, 1974 года рождения, ТОО "KZ-SAPA", руководитель, партия Amanat;
  • Алихан Жумашев, 1989 года рождения, ТОО "MOISAL", директор, ДПК "Ак Жол";
  • Алшын Жолдыгали, 1994 года рождения, ТОО "Батыс Өнім", инженер, самовыдвиженец.

Петропавловск

  • Марат Искаков, 1969 года рождения, региональная палата предпринимателей "Атамекен", заместитель директора, партия Amanat;
  • Гумар Нуртаза, 1992 года рождения, ТОО "SAB BARAKAT", генеральный директор, партия Amanat;
  • Закиржан Мамлютов, 1981 года рождения, ТОО "Qz media Portal", директор, заместитель директора, самовыдвиженец;
  • Асемгуль Ахметова, 1987 года рождения, Петропавловский филиал партии Amanat, председатель, партия Amanat;
  • Каныш Бижанов, 1977 года рождения, Областной центр фтизиопульмонологии, директор, партия Amanat;
  • Болат Кожахметов, 1963 года рождения, Северо-Казахстанский областной филиал ОО "Народная партия Казахстана", заместитель председателя, Народная партия Казахстана;
  • Руслан Шарипов, 1976 года рождения, ТОО "Инфотехцентр СК", директор, партия Amanat;
  • Арман Бердагулов, 1985 года рождения, временно безработный, партия Amanat;
  • Салимхан Сабитов, 1991 года рождения, ТОО "Автошкола "Ровная дорога", директор, партия Amanat;
  • Юрий Бацанов, 1958 года рождения, ПК "Аварийная служба", генеральный директор, партия Amanat;
  • Сергей Тимофеев, 1959 года рождения, ТОО "Основание", директор, партия Amanat;
  • Арман Саутов, 1977 года рождения, ТОО "Кызылжар су", исполнительный директор, партия Amanat;
  • Сергей Зуев, 1985 года рождения, Многопрофильная городская больница скорой медицинской помощи, врач-хирург, Народная партия Казахстана;
  • Елена Семидоцких, 1984 года рождения, индивидуальный предприниматель, партия Amanat;
  • Павел Афанасьев, 1975 года рождения, НАО "Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева", старший преподаватель, самовыдвиженец;
  • Рашбиль Евдаев, 1955 года рождения, ИП "Евдаев", руководитель, партия Amanat
  • Лаура Каиржанова, 1969 года рождения, Филиал АГУ при Президенте РК по СКО, руководитель, партия Amanat;
  • Лаззат Жалмуканова, 1962 года рождения, КГУ СШКНВ №17, директор, ДПК "Ак Жол".

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