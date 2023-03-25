Кто проходит в маслихаты Атырау, Уральска и Петропавловска по одномандатным округам

Фото: Zakon.kz

Территориальные избирательные комиссии оглашают результаты выборов. Списки победивших в выборах в депутаты маслихата по одномандатным округам публикует Zakon.kz.

Атырау Аманбай Киздарбаев, 1972 года рождения, директор КГКП "Спортивный клуб инвалидов", самовыдвиженец;

Юрий Ли, 1981 года рождения, директор ТОО "International Safety Standar", партия Amanat;

Руслан Кумискалиев, 1969 года рождения, директор ИП "Атырау Сервис", партия "Байтак";

Акильбек Кулбарахов, 1988 года рождения, директор ТОО "BEK Industry Group", партия Amanat;

Камила Жапалова, 1972 года рождения, директор ИП "Жапалова К", президент культурного фонда "BatiKKami", НДПП "Ауыл",

Рафик Сарсенов, 1988 года рождения, директор ТОО "KazGroupPartners", председатель Совета общественного согласия; партия Amanat;

Гульнафис Танбаева, 1976 года рождения, директор КГБ ПХВ №7 поликлиники г. Атырау, партия Amanat;

Утемис Джумагалиев,1977 года рождения, председатель КХ "Джумагалиев Утемис Буранбаевич", НДПП "Ауыл";

Ильяс Конысбаев, 1990 года рождения, директор ТОО "DAMU Qurylys Group", партия Amanat;

Болатбай Нуркалиев, 1978 года рождения, директор средней школы №12 имени Ф. Досымовой, партия Amanat;

Вадим Кулмагамбетов ,1978 года рождения, юрист ТОО "Атырау көлік", ДПК"Ак Жол";

Хамит Кунарбаев, 1993 года рождения, директор ТОО "KhamAd Partners", Народная партия Казахстана;

Ануарбек Батаев, 1994 года рождения, тренер детской-юношеской спортивной школы №2, партия Amanat;

Каршига Джаумбаев, 1960 года рождения, директор КХ "Қарабура", партия Amanat;

Меирбек Губашев, 1973 года рождения, президент АО "Атырау-Жарык", партия Amanat;

Гильман Сарсемалиев, 1968 года рождения, директор Атырауского филиала ТОО "Казахстанское агентство прикладной экологии", НДПП "Ауыл";

Айжан Сарсембаева, 1968 года рождения, директор КГКП ясли-сада №18 "Балдырган", партия Amanat;

Нурбол Курман, 1976 года рождения, директор АО "Отбасы банк" филиал Атырауской области, партия Amanat;

Мейрамгуль Есниязова, 1983 года рождения, переводчик учебного центра "APEC TC", партия Amanat;

Азамат Муханжанов, 1991 года рождения, директор ИП "Муханжанова", самовыдвиженец;

Аскар Саппаев, 1973 года рождения, директор ИП "Эталон", партия Amanat;

Алибек Темиргалиев, 1969 года рождения, президент АО "Атырауские тепловые сети", партия Amanat;

Бауржан Ажгалиев, 1967 года рождения, генеральный директор ТОО "Рауан Налко", ДПК "Ак Жол";

Бейбит Мурзагалиев, 1984 года рождения, председатель Атырауского городского филиала партии Amanat, партия Amanat;

Амиржан Нурланулы, 1990 года рождения, руководитель молодежного театра при Академическом казахском драматическом театре имени Махамбета Утемисова, партия Amanat. Уральск Ерлан Жуматаев, 1983 года рождения, КПО б.в, метролог, самовыдвиженец;

Нурлыкан Абенов, 1979 года рождения, ИП "Жұмыскер", директор, самовыдвиженец;

Акылбек Султанов, 1964 года рождения, ЗКАТУ им.Жангир хана, проректор, НДПП "Ауыл";

Нурбулат Исмагулов, 1968 года рождения, ТОО "Батыс Сервис Плюс", директор, партия Amanat;

Бауыржан Мухамбетжанов, 1974 года рождения, руководитель Уральского филиала ОО партии Amanat, партия Amanat;

Юрий Казанин, 1962 года рождения, ТОО "Ак болу", директор, ДПК "Ак Жол";

Нургүл Ашикова, 1972 года рождения, ИП "Ләззат", руководитель, партия Amanat;

Михаил Дудниченков, 1988 года рождения, ТОО "IT Group Kazakhztan", генеральный директор, партия Amanat;

Максат Айсаутов, 1964 года рождения, безработный, самовыдвиженец;

Ринат Нургалиев, 1988 года рождения ТОО "Жайық таза қала", директор, партия Amanat;

Сергей Офицеров, 1992 года рождения, КазУИиТС, директор информационного центра, самовыдвиженец;

Айбек Каримов, 1976 года рождения, АО "Зап.Каз.корпорация строительных материалов", заместитель генерального директора, партия Amanat;

Есентай Калиев, 1963 года рождения, временно безработный, партия Amanat;

Канат Нажметдинов, 1983 года рождения, ТОО "Дулан и А", директор, самовыдвиженец;

Константин Свешников, 1981 года рождения, ТОО "DDVR GRoUP", директор, ДПК "Ак Жол";

Айнаш Кубайдуллина, 1992 года рождения, ТОО "Bussines Power", директор, партия Amanat;

Дияс Айтжанов, 1984 года рождения, КПО б.в., оператор, самовыдвиженец;

Азима Губашева, 1971 года рождения, КГУ "Гимназия №42", директор, самовыдвиженец;

Владимир Юркевич, 1986 года рождения, ТОО "Батыс Дилижанс", директор, партия Amanat;

Асланбек Аминов, 1987 года рождения, ИП "ГЕОНА КАЗ", директор, партия Respublicа;

Жанна Кенжина, 1976 года рождения, ТОО "ДСК Приоритет", директор, партия Amanat;

Муслим Джардемов, 1974 года рождения, ТОО "KZ-SAPA", руководитель, партия Amanat;

Алихан Жумашев, 1989 года рождения, ТОО "MOISAL", директор, ДПК "Ак Жол";

Алшын Жолдыгали, 1994 года рождения, ТОО "Батыс Өнім", инженер, самовыдвиженец. Петропавловск Марат Искаков, 1969 года рождения, региональная палата предпринимателей "Атамекен", заместитель директора, партия Amanat;

Гумар Нуртаза, 1992 года рождения, ТОО "SAB BARAKAT", генеральный директор, партия Amanat;

Закиржан Мамлютов, 1981 года рождения, ТОО "Qz media Portal", директор, заместитель директора, самовыдвиженец;

Асемгуль Ахметова, 1987 года рождения, Петропавловский филиал партии Amanat, председатель, партия Amanat;

Каныш Бижанов, 1977 года рождения, Областной центр фтизиопульмонологии, директор, партия Amanat;

Болат Кожахметов, 1963 года рождения, Северо-Казахстанский областной филиал ОО "Народная партия Казахстана", заместитель председателя, Народная партия Казахстана;

Руслан Шарипов, 1976 года рождения, ТОО "Инфотехцентр СК", директор, партия Amanat;

Арман Бердагулов, 1985 года рождения, временно безработный, партия Amanat;

Салимхан Сабитов, 1991 года рождения, ТОО "Автошкола "Ровная дорога", директор, партия Amanat;

Юрий Бацанов, 1958 года рождения, ПК "Аварийная служба", генеральный директор, партия Amanat;

Сергей Тимофеев, 1959 года рождения, ТОО "Основание", директор, партия Amanat;

Арман Саутов, 1977 года рождения, ТОО "Кызылжар су", исполнительный директор, партия Amanat;

Сергей Зуев, 1985 года рождения, Многопрофильная городская больница скорой медицинской помощи, врач-хирург, Народная партия Казахстана;

Елена Семидоцких, 1984 года рождения, индивидуальный предприниматель, партия Amanat;

Павел Афанасьев, 1975 года рождения, НАО "Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева", старший преподаватель, самовыдвиженец;

Рашбиль Евдаев, 1955 года рождения, ИП "Евдаев", руководитель, партия Amanat

Лаура Каиржанова, 1969 года рождения, Филиал АГУ при Президенте РК по СКО, руководитель, партия Amanat;

Лаззат Жалмуканова, 1962 года рождения, КГУ СШКНВ №17, директор, ДПК "Ак Жол". Читайте также В Казахстане произошел значительный рост проявлений лжетерроризма - Ермек Сагимбаев О правовом регулировании состава правительства высказался Марат Башимов Польские шахтеры принесли на протест гроб с портретами Греты Тунберг и Урсулы Фон Дер Ляйен

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