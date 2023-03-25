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Лучший фигурист Казахстана занял 14 место на ЧМ в Японии

Фигурное катание ЧМ-2023 14 место Фото: Instagram/mikhail_shaidorov
На проходящем мировом первенстве по фигурному катанию в японской Сайтаме завершились выступления у мужчин в одиночном разряде. По его итогам лучший фигурист Казахстана Михайл Шайдоров закончил соревнования на 14-й позиции, сообщает Zakon.kz.

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18-летний алматинец Михаил Шайдоров после исполнения короткой программы расположился на 18-й ступени мирового первенства (75,41 баллов), а после выступления в произвольной программе поднялся на 12-ю строчку (161,52 баллов). В итоге по сумме двух танцев лучший казахстанский фигурист оказался на 14-й позиции Чемпионата мира-2023 (236,93 баллов). 

А победителем соревнований стал хозяин льда – японец Шома Уно (301,14), серебряная медаль досталась Чха Чжун Хвану из Южной Кореи (296,03). "Бронзу" увозит американец Илья Малинин (288,44). 

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Куандык Шынасилов
Япония
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