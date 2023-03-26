Акции протеста в Израиле: 630 тыс. недовольных собрались на улицах городов
По информации Times of Israel, порядка 195 тыс. протестующих собрались на улицах Тель-Авива. Акции также проходят в Иерусалиме, Хайфе и Беэр-Шеве.
Как сообщает издание, десятки протестующих выбежали на шоссе Аялон, заблокировав движение на несколько часов.
המשטרה מפעילה מכתזית על המוחים pic.twitter.com/qdz6whmjHc— Bar Peleg (@bar_peleg) March 25, 2023
Полиция применила водометы, чтобы разогнать митингующих, которые попытались перекрыть одну из трасс.
В результате при попытке разгона протестующих на шоссе задержаны 28 человек.
חלק מהמפגינים שנשארו מהפגנת הימין קוראים ״כהנא צדק״. השוטרים מנסים כל הזמן לפנות אותם הרחק מהמפגינים pic.twitter.com/DkeLGPlDe7— Bar Peleg (@bar_peleg) March 25, 2023
Между тем премьер-министр Биньямин Нетаньяху вчера встретился в Лондоне с министром внутренних дел Великобритании Суэллой Браверман.
Как сообщали ранее, участники протестных маршей высказывают свое недовольство судебной реформой. Представленный законопроект введет ограничения на действия Верховного суда в процессе принятия базовых законов. Такое нововведение даст возможность представителям парламента оспаривать решения Верховного суда и даст правительству контроль над процедурой назначения судей.
אחרי שהשתמשו במכתזית ופרשים השוטרים משתמשים בכוח רב כדי לפנות אל המפגינים לעליה מאיילון ובמקום מתפתחים עימותים, מספר עצורים כאן pic.twitter.com/eYX0WBl3l5— Bar Peleg (@bar_peleg) March 25, 2023