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Акции протеста в Израиле: 630 тыс. недовольных собрались на улицах городов

Акции протеста в Израиле: 630 тыс. недовольных собрались на улицах крупных городов Фото: скриншот с видео
В Израиле снова митингуют против судебной реформы. Около 630 тыс. человек вышли на акции. Полиция применила водометы. 28 человек задержаны, сообщает Zakon.kz.

По информации Times of Israel, порядка 195 тыс. протестующих собрались на улицах Тель-Авива. Акции также проходят в Иерусалиме, Хайфе и Беэр-Шеве.

Как сообщает издание, десятки протестующих выбежали на шоссе Аялон, заблокировав движение на несколько часов.

Полиция применила водометы, чтобы разогнать митингующих, которые попытались перекрыть одну из трасс.

В результате при попытке разгона протестующих на шоссе задержаны 28 человек.

Между тем премьер-министр Биньямин Нетаньяху вчера встретился в Лондоне с министром внутренних дел Великобритании Суэллой Браверман.

Как сообщали ранее, участники протестных маршей высказывают свое недовольство судебной реформой. Представленный законопроект введет ограничения на действия Верховного суда в процессе принятия базовых законов. Такое нововведение даст возможность представителям парламента оспаривать решения Верховного суда и даст правительству контроль над процедурой назначения судей.

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