"Манчестер Юнайтед" вместе со всеми его долгами все еще намерен приобрести Шейх Джассим

Стало известно, что представители катарского шейха Джассима бин Хамад Аль Тани вышли на второй раунд переговоров о покупке "Манчестер Юнайтед", сообщает Zakon.kz.

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По информации Sky Sports, представители шейха Джасима попросили дать им больше времени. Улучшенное предложение считается высококонкурентным, но также продуманным и рациональным.

Шейх намерен приобрести полный пакет акций английского клуба, а также списать его долги.

Также сообщается, что Джим Рэтклифф и INEOS отправили новый запрос в четверг вечером, а финский предприниматель Томас Зиллиакус подтвердил, что его холдинговая компания XXI Century Capital также сделала повышенное предложение.

Ранее сообщалось, что первый раунд торгов состоялся в прошлом месяце, и было известно о восьми отдельных потенциальных инвесторах. Самые высокие ставки первого раунда на покупку клуба составляли 4,5 миллиарда фунтов стерлингов, но Глейзеры хотят как минимум 6 миллиардов фунтов стерлингов.