На территории Беларуси построят хранилище для тактического ядерного оружия

Российский президент Владимир Путин заявил, что строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории Беларуси закончат к 1 июля, сообщает Zakon.kz.

"С 3 апреля приступаем к обучению экипажей. И 1 июля заканчиваем строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории", – сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале "Россия 24".

Отмечается, что тактическое ядерное оружие будет размещено там, не нарушая обязательств по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III).

По словам Путина, поводом для такого шага послужило заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном. При этом российский лидер отметил, что Беларусь давно просила разместить у себя на территории российское ядерное оружие. Он добавил, что Москва делает то, чем Соединенные Штаты занимаются десятилетиями.



