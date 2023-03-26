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Рыбакина одержала волевую победу над экс-второй ракеткой мира в Майами

Теннис Майами 4 круг Фото: ktf.kz
Седьмая ракетка планеты Елена Рыбакина сумела одержать еще одну тяжелую победу на женском "Мастерсе" в американском Майами. Отыграв матч-бол, она вырвала победу у испанки Паулы Бадосы, экс-второго номера мирового рейтинга, сообщает Zakon.kz.

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Лучшая теннисистка Казахстана, проиграв первый сет 3:6, далее неимоверными усилиями сумела переломить ход поединка во второй партии – 7:5. В третьей заключительной части игры Елена выдала ряд прекрасных ударов, которые в итоге принесли ей столь нужную викторию – 6:3. Рыбакина для своей трудовой и волевой победы затратила два с половиной часа игрового времени, при этом выполнив 12 эйсов.


Успех над Бадосой позволил казахстанке пройти в 1/8 финала турнира в Майами, где ее соперницей станет победитель поединка Петра Мартич (Хорватия) – Элизе Мертенс (Бельгия).    

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