Вылетевший из Актобе самолет совершил вынужденную посадку в Атырау

26 марта самолет компании Fly Arystan, летевший рейсом КС7775 Актобе – Актау, совершил вынужденную посадку в Атырау, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в компании, инцидент произошел из-за "неблагоприятных погодных условий". В Актау на момент прилета был сильный туман.

Уточняется, что вылететь самолет из Атырау планирует в 13:00 местного времени.

"Мы предпринимаем все зависящие от нас меры по предупреждению задержек и отмены рейсов, но некоторые случаи не поддаются нашему контролю. Причина задержки рейса в данном случае произошла не по вине и вне контроля авиакомпании", – сообщает Fly Arystan.

Также сообщается, что пассажирам предоставлены напитки, будет организовано горячее питание.

Последний раз вынужденную посадку самолет авиакомпании FlyArystan выполнил 31 декабря 2022 года. Тогда вылетевший из Алматы в Костанай самолет вернулся в Алматинский аэропорт.