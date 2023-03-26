Казахстанские ватерполистки стали чемпионками Азии-2023

Женская сборная Казахстана по водному поло за тур до окончания азиатского первенства в Сингапуре досрочно завоевала золотые медали этих соревнований, обыграв ватерполисток Таиланда, сообщает Zakon.kz.

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Стоит отметить, что женская сборная Казахстана переигрывает команду Таиланду на этом континентальном первенстве уже второй раз. Если в повторной встрече счет был 13:8, то в первой игре был зафиксирован результат 16:10. Победа над тайками позволила казахстанской дружине одержать пятую викторию подряд и стать недосягаемой для соперников в турнирной таблице. Вдобавок казахстанские девушки досрочно завоевали золотые награды Чемпионата Азии.





Фото: Instagram/sg_swimming

В свою очередь наша мужская сборная в четвертьфинале азиатского турнира была сильнее хозяев бассейна. Коллектив из Сингапура был обыгран со счетом 10:7. В полуфинале казахстанцев ждет команда Китая.

