Подъемы уровней воды в реках и сильный ветер ожидаются в ряде областей РК

Штормовое предупреждение объявлено в шести областях страны на 27 марта, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Днем на востоке Западно-Казахстанской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, севере Актюбинской области ожидается юго-восточный ветер, порывы 15-20 м/с.



Днем на горных перевалах Туркестанской области ожидается ветер восточный, юго-восточный 15-20 м/с.



В период с 26 по 28 марта 2023 года в связи с прогнозом сохранения и дальнейшего повышения положительных температур воздуха на большей части Костанайской области ожидается продолжение интенсивного снеготаяния, формирования талого стока, ослабления ледовых явлений, при этом возможны подъемы уровней воды на реках и разливы, а также подтопление дорог местного значения талыми водами.



В связи с повышением температурного фона и выпадением осадков в период с 26 по 28 марта 2023 года в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях ожидается интенсивное снеготаяние, формирование талого стока, ослабление ледовых явлений на реках и подъемы уровней воды, при этом возможны разливы и подтопления.