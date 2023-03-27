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Землетрясение зафиксировали сейсмологи Казахстана

Землетрясение зафиксировали сейсмологи Казахстана Фото: Zakon.kz
Эпицентр подземных толчков, магнитудой 4,3, располагался в 536 км на юго-восток от Алматы, на территории Китая, сообщает Zakon.kz.
По сообщению сейсмологов, землетрясение произошло 26 марта в 21 час 01 минуту по времени Алматы. Подземные колебания на территории Казахстана не ощущались.
  • Энергетический класс землетрясения 9.9.
  • Магнитуда MPV 4.3.
  • Глубина 20 км.
  • Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.

21 и 23 марта жители Шымкента почувствовали землетрясение в 2-3 балла. Однако предупреждение о колебаниях горожане не получали. В ДЧС города рассказали о причинах.

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