Землетрясение зафиксировали сейсмологи Казахстана

Эпицентр подземных толчков, магнитудой 4,3, располагался в 536 км на юго-восток от Алматы, на территории Китая, сообщает Zakon.kz.

Энергетический класс землетрясения 9.9.

Магнитуда MPV 4.3.

Глубина 20 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.

По сообщению сейсмологов, землетрясение произошло 26 марта в 21 час 01 минуту по времени Алматы. Подземные колебания на территории Казахстана не ощущались.

21 и 23 марта жители Шымкента почувствовали землетрясение в 2-3 балла. Однако предупреждение о колебаниях горожане не получали. В ДЧС города рассказали о причинах.