Землетрясение зафиксировали сейсмологи Казахстана
Фото: Zakon.kz
Эпицентр подземных толчков, магнитудой 4,3, располагался в 536 км на юго-восток от Алматы, на территории Китая, сообщает Zakon.kz.
По сообщению сейсмологов, землетрясение произошло 26 марта в 21 час 01 минуту по времени Алматы. Подземные колебания на территории Казахстана не ощущались.
- Энергетический класс землетрясения 9.9.
- Магнитуда MPV 4.3.
- Глубина 20 км.
- Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.
21 и 23 марта жители Шымкента почувствовали землетрясение в 2-3 балла. Однако предупреждение о колебаниях горожане не получали. В ДЧС города рассказали о причинах.
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