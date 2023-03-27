Военный установил рекорд в Алматы

Во время состязаний по национальным видам спорта ефрейтор Бауыржан Әбдіхайым установил новый рекорд Казахстана, побив свой прошлогодний максимум, сообщает Zakon.kz.

Бауыржан Әбдіхайым поднял барана весом 50 кг 2050 раз. Этот результат признан рекордом Казахстана, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

"Свой рекорд я посвятил сильному, волевому казахскому народу. Конечно, в физическом плане было нелегко, но терпение и ежедневные тренировки оказались результативными. Спасибо всем, кто меня поддерживал в этот момент. Алга, Казахстан". Бауыржан Әбдіхайым

В прошлом году военнослужащий поднял барана 1600 раз.





Фото: пресс-служба минобороны





Спортсмен служит в Центральном спортивном клубе на должности старшего солдата комендантского взвода с мая 2017 года. Как сообщает пресс-служба минобороны, к 7 мая Бауыржан Әбдіхайым планирует устроить забег. В планах спортсмена – пробежать от Алматы до Тараза.

В Караганде во время празднования Наурыза местный житель поднял барана 110 раз.

