Семь продуктов, которых стоит избегать, чтобы сберечь сердце

Врач-кардиолог Дипак Бхатт из Нью-Йорка назвал семь продуктов, которые стоит исключить из рациона, если вы хотите сохранить здоровое сердце, сообщает Zakon.kz.

Сердечно-сосудистые заболевания становятся одной из самых частых причин смерти людей разных возрастов по всему миру. Чтобы сохранить здоровье, доктор Бхатт рекомендует воздержаться от употребления всего семи продуктов, пишет DailyMail.

Кокосовое масло

Кокосовое масло содержит больше насыщенных жиров, чем сало, что может вызвать накопление холестерина в кровеносных сосудах. Несмотря на то, что еще каких-то 10 лет назад кокосовое масло считали самым диетическим. По словам доктора Бхатт, кокосовое масло "довольно жирное".

Избыток белка

Люди, заботящиеся о своем здоровье, часто стремятся к белковой диете, особенно те, кто тренируется в тренажерном зале. Рекомендуемое количество белка составляет 0,75 грамма на килограмм массы тела.

Чрезмерное употребление белка может также означать, что другие группы продуктов питания остаются без внимания.

Энергетические напитки

Энергетических напитков лучше избегать из-за высокого содержания сахара и содержащихся в них ингредиентов, которые могут повышать кровяное давление или вызывать аритмию — состояние, при котором сердце бьется с нерегулярным или ненормальным ритмом.

"Вы должны быть осторожны с энергетическими напитками, травами, добавками и тому подобными вещами, потому что они могут содержать всевозможные вещества, которые могут вызывать аритмии, нарушения сердечного ритма или другие проблемы со здоровьем". Доктор Бхатт

Нерегулярное сердцебиение, когда биение сердца похоже на трепетание или учащенное сердцебиение, может быть признаком болезни сердца, в том числе ишемической болезни сердца или кардиомиопатии (проблемы с сердечной мышцей).

Красное мясо

"Самое худшее (для здоровья сердечно-сосудистой системы) — это красное мясо. Нет никаких сомнений в том, что красное мясо повышает риск сердечных заболеваний, а также рака". Доктор Бхатт

Красное мясо занимает второе место с точки зрения повышения риска развития сердечных заболеваний после табака.

Обработанное мясо, такое как колбаса, бекон и салями, содержит огромное количество калорий, насыщенных жиров и соли. Это может повысить риск сердечного приступа или инсульта. Большое содержание соли также может повысить кровяное давление и заставить сердце работать интенсивнее.

"Красное мясо кажется особенно вредным с точки зрения реакций, которые оно вызывает в кишечнике или в пищеварительной системе. Особенно обработанное мясо, которое дополнительно вызывает химические реакции, которые создают вещества, вредные для сердечно-сосудистой системы, особенно когда они взаимодействуют с другими организмами, бактериями, живущими в нашем пищеварительном тракте". Доктор Бхатт

Тем не менее красное мясо наполнено железом, цинком и другими питательными веществами. Многие исследования показали, что полный отказ от красного мяса может быть вредным, поскольку может вызвать дефицит питательных веществ.

Алкоголь

"Исследования показывают, что употребление алкоголя, даже до одной порции в день, увеличивает риск нарушения сердечного ритма или аритмии, известной как мерцательная аритмия". Доктор Бхатт

Алкоголь повышает уровень гормона ренина в крови, вызывая сужение кровеносных сосудов, что повышает кровяное давление.

Фаст-фуд

"Большинство фаст-фудов созданы для того, чтобы быть вкусными, а это значит, что в них много соли, много сахара. Избыток соли может способствовать повышению кровяного давления". Доктор Бхатт

Порой избыточное количество соли в организме мешает усваиваться полезным веществам. А в отдельных случаях мешает действию лекарств, говорит врач.

Десерты

Чрезмерное потребление сахара может привести к увеличению накопления жира в организме, особенно в печени и вокруг внутренних органов. Со временем организм может начать сопротивляться действию инсулина, и поджелудочная железа должна вырабатывать больше инсулина, чтобы поддерживать уровень глюкозы в крови в пределах нормы.

Длительный повышенный уровень сахара в крови может привести к возникновению сахарного диабета 2 типа.