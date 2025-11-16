Какие продукты помогают сохранить здоровье сердца

Врач-кардиолог Антон Вахляев для профилактики советует чаще употреблять богатые калием продукты, так как они помогают сохранить здоровье сердца и сосудов, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Лентой.ру" он отметил, что многие калий хорошо принимать как средство профилактики аритмии. К богатым калием продуктам эксперт отнес бананы, болгарский перец, томаты, виноград, многие сухофрукты, орехи.

По его словам, к орехам стоит присмотреться особенно, так как они работают как антиоксиданты и опосредованно помогают бороться с тромбообразованием.

"Но не существует идеальной универсальной диеты и суперфуда. Это маркетинговые уловки. Все диеты можно разделить на лечебные и профилактические. В них учтены полезные и вредные свойства в зависимости от цели диеты. С этой точки зрения ограничение употребления дрожжей – тоже опосредованная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний", – заметил Вахляев.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее кардиолог рассказала, как сохранить здоровье сердца при сидячей работе.