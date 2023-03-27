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Многоходовая спецоперация КНБ: в Алматы задержан организатор наркоканала со 100 кг героина

Казахстан Фото: КНБ РК
Комитет национальной безопасности Казахстана совместно с МВД Кыргызстана во время многоходовой спецоперации пресек устойчивый канал контрабандных поставок тяжелых наркотиков. Задержан организатор наркоканала при перевозке свыше 100 кг героина, сообщает Zakon.kz.

Во время оперативной разработки сотрудниками КНБ была добыта информация о том, что формируется наркотрафик крупных партий опиатов. Он был предназначен для переброски транзитом через Казахстан за рубеж.

Были установлены способы и схемы транспортировки наркотиков. КНБ получил точные сведения о прибытии в Казахстан иностранного гражданина, который был организатором переправки наркотиков.

В результате оперативники и Служба специального назначения "А" в Алматы задержали организатора наркоканала при перевозке 100 кг героина. 


КНБ, спецоперация

Фото: КНБ РК

Как рассказали в пресс-службе КНБ РК, материал расследования зарегистрирован в ЕРДР. Ведутся следственные действия. 


17 марта россиянин пытался провезти Sim-box для массовой рассылки в Казахстане. 

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Ирина Лукичева
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