Многоходовая спецоперация КНБ: в Алматы задержан организатор наркоканала со 100 кг героина
Во время оперативной разработки сотрудниками КНБ была добыта информация о том, что формируется наркотрафик крупных партий опиатов. Он был предназначен для переброски транзитом через Казахстан за рубеж.
Были установлены способы и схемы транспортировки наркотиков. КНБ получил точные сведения о прибытии в Казахстан иностранного гражданина, который был организатором переправки наркотиков.
В результате оперативники и Служба специального назначения "А" в Алматы задержали организатора наркоканала при перевозке 100 кг героина.
Фото: КНБ РК
Как рассказали в пресс-службе КНБ РК, материал расследования зарегистрирован в ЕРДР. Ведутся следственные действия.
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