КНБ задержал наркокурьеров-"глотателей"
Как следует из релиза, 24 января 2024 года в международном аэропорту Актау оперативниками Департамента КНБ по Мангистауской области и пограничниками по подозрению в транспортировке наркотиков задержаны два иностранных гражданина.
"Рентгеноскопическое исследование брюшной полости этих пассажиров показало наличие посторонних предметов. Специальными медицинскими процедурами из желудков иностранцев было извлечено 295 контейнеров, содержащих наркотики опийной группы".Пресс-служба КНБ РК
Фото: пресс-служба КНБ РК
По данным комитета, общий вес изъятых веществ составил более 2 кг.
"Решением суда фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Проводится досудебное расследование по ч. 4 ст. 286 ("Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено". – Прим. ред.) Уголовного кодекса РК", – добавили в пресс-службе КНБ РК.
Как отмечается, иная информация, в соответствии ч. 1 ст. 201 УПК РК, разглашению не подлежит.
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