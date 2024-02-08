КНБ задержал наркокурьеров-"глотателей"

Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) пресекли контрабандный канал поставки наркотиков в Казахстан так называемыми "глотателями", сообщает Zakon.kz.

Как следует из релиза, 24 января 2024 года в международном аэропорту Актау оперативниками Департамента КНБ по Мангистауской области и пограничниками по подозрению в транспортировке наркотиков задержаны два иностранных гражданина.

"Рентгеноскопическое исследование брюшной полости этих пассажиров показало наличие посторонних предметов. Специальными медицинскими процедурами из желудков иностранцев было извлечено 295 контейнеров, содержащих наркотики опийной группы". Пресс-служба КНБ РК

Фото: пресс-служба КНБ РК

По данным комитета, общий вес изъятых веществ составил более 2 кг.

"Решением суда фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Проводится досудебное расследование по ч. 4 ст. 286 ("Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено". – Прим. ред.) Уголовного кодекса РК", – добавили в пресс-службе КНБ РК.

Как отмечается, иная информация, в соответствии ч. 1 ст. 201 УПК РК, разглашению не подлежит.

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