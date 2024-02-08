Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

КНБ задержал наркокурьеров-"глотателей"

КНБ задержал наркокурьеров-"глотателей" Фото: пресс-служба КНБ РК
Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) пресекли контрабандный канал поставки наркотиков в Казахстан так называемыми "глотателями", сообщает Zakon.kz.

Как следует из релиза, 24 января 2024 года в международном аэропорту Актау оперативниками Департамента КНБ по Мангистауской области и пограничниками по подозрению в транспортировке наркотиков задержаны два иностранных гражданина.

"Рентгеноскопическое исследование брюшной полости этих пассажиров показало наличие посторонних предметов. Специальными медицинскими процедурами из желудков иностранцев было извлечено 295 контейнеров, содержащих наркотики опийной группы".Пресс-служба КНБ РК
КНБ задержал наркокурьеров-

Фото: пресс-служба КНБ РК

По данным комитета, общий вес изъятых веществ составил более 2 кг.

"Решением суда фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Проводится досудебное расследование по ч. 4 ст. 286 ("Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено". – Прим. ред.) Уголовного кодекса РК", – добавили в пресс-службе КНБ РК.

Как отмечается, иная информация, в соответствии ч. 1 ст. 201 УПК РК, разглашению не подлежит.

Материал по теме

В Казахстане система оповещения населения о возникновении угрозы будет работать по-новому

1 февраля 2024 года сотрудники Комитета национальной безопасности задержали в Шымкенте приверженца радикального религиозного течения, который планировал уехать в Сирию для участия в боевых действиях на стороне террористов. Подробности по ссылке.

Читайте также

Очевидцы рассказали о сходе оползня в Алматы
Оползень в Алматы: очевидцы поделились подробностями происшествия
Динара Халдарова
КНБ Актау Мангистау Мангистауская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
"Очень опасный циклон" надвигается на Казахстан
"Очень опасный циклон" надвигается на Казахстан
По всему Казахстану 8 февраля прозвучат сирены
По всему Казахстану 8 февраля прозвучат сирены
Какой будет погода в Казахстане 8, 9 и 10 февраля
Какой будет погода в Казахстане 8, 9 и 10 февраля
В Алматы сошел оползень, идут поиски возможных пострадавших
В Алматы сошел оползень, идут поиски возможных пострадавших
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: