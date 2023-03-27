Что сделало правительство за более чем год своей работы

С февраля 2022 года экономику Казахстана пришлось перестраивать – как из-за внешних факторов, так и ввиду необходимости внутренней модернизации.

В Казахстане завершились выборы в Мажилис парламента и маслихаты всех уровней. По закону весь состав Кабинета министров страны слагает с себя полномочия и переходит в статус "и.о." до новых назначений. И пока вся республика их ждет, можно внимательно изучить итоги работы правительства и понять, какой примет экономику, возможно, обновленный кабинет.

Находимся под давлением, но растем

Начать обсуждение этого вопроса нужно, прежде всего, с самого главного – с локомотива жизни любой страны, то есть экономики. Давайте разберем, почему это важно. Что представляет из себя экономика Казахстана? На ум большинству читателей сразу придут нефтегазовые качалки и карьеры, где добывают сырье для продажи за рубеж.

А в цифрах? Валовый внутренний продукт в 2022 году, по данным Бюро национальной статистики, превысил 101,5 трлн тенге и вырос в сравнении с 2021-м на 3,2%.

Но это все абстрактные понятия, которые дают рядовому гражданину мало реального понимания. Действительно, основу экономики Казахстана формирует промышленность – не только добывающая, но и обрабатывающая.

По оперативным данным Бюро нацстатистики, в 2022 году горнодобывающая промышленность и разработка карьеров занимали в ВВП 14,5%, а обрабатывающая – 13,2%. Последняя, к слову, по индексу физического объема, то есть по выпуску реальной продукции, выросла к 2021-году на 3,4%. И этот рост произошел в условиях внешних экономических шоков.

Такое развитие стало возможным во многом благодаря государственной политике, направленной на поддержку реального сектора экономики. Здесь можно отметить, к примеру, стимулирование обрабатывающей промышленности через предоставление мер господдержки на новые проекты и расширение уже действующих, а также поддержки экспортеров.

Второе направление – это развитие агропромышленного комплекса для повышения продовольственной безопасности республики. В прошлом году на поддержку отрасли из бюджета было выделено 140 млрд тенге, что вдвое больше, чем годом ранее.

И третье – поддержка частного предпринимательства. За последние 10 лет доля малого и среднего бизнеса в экономике Казахстана выросла с 17,1% в 2012-м до 36% к третьему кварталу прошлого года. При этом только за 2022 год прирост, число действующих субъектов МСБ выросло на 22%, составив почти 1,9 млн единиц, число занятых в МСБ увеличилось на 9,3%. Частный бизнес, благодаря мерам стимулирования и господдержки, смог сориентироваться в новых реалиях, и все больше казахстанцев стали открывать свое дело.

Год перестройки

Такая работа по стимулированию бизнеса продолжалась и весь прошлый год. Остро экономические вопросы стояли еще в период пандемии – из-за карантинных ограничений не могли работать многие компании, в результате чего был введен целый пакет мер поддержки. Но когда с пандемией справились, возникли новые проблемы – уже геополитические.

2022 год начался в нашей стране с трагических январских событий, после которых президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о проведении модернизации – как политической, так и экономической.

Результаты политической мы уже видим: это и придание президенту беспартийного статуса, и, например, возврат одномандатных округов при избрании депутатов мажилиса, также были снижены требования для регистрации партий. Результатом этого должна стать либерализация политической жизни и большее вовлечение граждан в управление государством.

Фото: primeminister.kz

С экономической модернизацией все сложнее. На правительство, которое после январских событий возглавил Алихан Смаилов, легли крайне тяжелые задачи – от наращивания налоговой базы до деолигархизации экономики. Весь спектр проблем, которые копились почти три десятка лет, нужно было быстро решать и, главное, делать это эффективно. Казахстанцы должны были видеть изменения в стране, а именно – улучшение качества своей жизни.

Сверх того, в феврале в Украине начался военный конфликт, результатом которого стало введение против России, крупнейшего торгового партнера Казахстана и самой большой экономики Евразийского экономического союза, санкций. Они охватили почти все сферы – от передачи технологий до отключения российских банков от международных систем денежных расчетов.

В таких условиях первоочередной задачей было удержать экономику от падения. С этим, опираясь на цифры, можно говорить об успехе кабмина Смаилова.

Фото: primeminister.kz

В правительстве отчитывались, что по итогам прошлого года экономика Казахстана выросла на более чем 3%. Рост был в обрабатывающей промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, секторе информации и связи, торговле и транспорте. То есть основные, важнейшие для страны отрасли смогли не только выстоять под внешним давлением, но и нарастить производство.

Не останавливался и процесс открытия новых производств. Всего в рамках общенационального пула в 2022 году было запущено порядка 200 проектов на сумму 2,3 трлн тенге.

При этом выросли и инвестиции в основной капитал – на 8%, то есть бизнес вкладывался в свое расширение, а значит видел перспективы для развития. Например, в сельском хозяйстве показатель вырос на 7% в сравнении с 2021 годом, в транспортной сфере – на 6%, в промышленности – на 6%. Прямые иностранные инвестиции за три квартала увеличились на 18% до 22 млрд долларов.

Не потеряла страна и во внешней торговле, несмотря на опасения ряда экспертов. С января по ноябрь 2022 года, то есть почти за год, внешнеторговый оборот вырос сразу на 33% и составил 122 млрд долларов. Можно, конечно, вспомнить о росте цен на нефть, которые могли просто увеличить денежную стоимость экспорта Казахстана, но нет. Зарубежные поставки обработанных товаров из Казахстана выросли на 34% – до 24 млрд долларов.

Благодаря этому наша экономика получила положительный торговый баланс – 33 млрд долларов. То есть мы отправили товаров за рубеж больше, чем импортировали.

В этой связи становится интересным рост производства сложной продукции. Например, отрасль автомобилестроения выросла на 19%, а производство электрического оборудования – на 22%. Трансформаторы отечественного производства покупают даже в Южной Корее.

Это говорит о том, что казахстанская экономика в целом чувствует себя комфортно даже в нынешних условиях. Сохранилась тенденция и в этом году. В январе-феврале экономика Казахстана уже выросла на 4,3%, при этом в реальном секторе есть увеличение на 2,7%, а в сфере услуг – на 5%. А наибольший рост показывают строительство, информация и связь, а также все та же торговля.

Казахстан постепенно адаптировался к сложившимся реалиям, а бизнес продолжает работать и наращивать свои показатели. И наша страна, следует отметить, сохраняет высокую привлекательность для иностранного бизнеса.

В результате в прошлом году три международных рейтинговых агентства подтвердили суверенные рейтинги Казахстана.

Сложная, но нужная

Деолигархизация происходит, в том числе, благодаря работе правительства по перестройке экономики. После объявления президентом модернизации была проделана большая работа по "открытию" рынка и повышению конкуренции.

"Самый яркий пример здесь – работа комиссии демонополизации экономики. Ее возглавил премьер-министр Алихан Смаилов, а в состав вошли руководители министерств, Генпрокуратуры, КНБ, Антикора и других госорганов".

Благодаря работе комиссии государству вернули 13 компаний в сферах телекоммуникаций, горнорудной промышленности, энергетики и железнодорожного транспорта. На конкретных примерах: возвращены 28,8% акций "Казахтелекома", у Центра транспортного сервиса – 439 подъездных железнодорожных путей, 50%-ная доля Международного центра зеленых технологий.

Полностью передана государству компания "Оператор РОП", благодаря чему удалось выделить дополнительные деньги для программы льготного автокредитования – больше казахстанцев смогли на доступных условиях купить новые автомобили.

Также казна пополнилась на миллиарды тенге, и еще в процессе возврата и передачи в госсобственность находятся 26 компаний.

Эта работа сложна из-за юридических нюансов, а потому правительство отчитывается только по факту возврата и не может, очевидно, говорить о своих планах по возврату активов, которые у государства, а значит и граждан, были незаконно отобраны.

Аналогично и с земельным вопросом. Долгие годы миллионы гектаров земли не использовались, находясь во владении латифундистов. В 2022 году правительство начало с ними активную борьбу, и результаты уже видны. За прошлый год государству вернули 5,2 млн га неиспользуемых и выданных с нарушением сельхозземель, а также собственники приступили к освоению своих сельхозземель на площади 1,85 млн га. Эти показатели в 10 раз больше, чем в 2021 году.

Фото: primeminister.kz

В 2023 году темпы обещают не сбавлять. Уже утвержден план по возврату 5 млн га неиспользуемых и выданных с нарушением сельхозземель. Другими словами, работа чиновников не только более справедливо перераспределит землю между фермерами, но и внесет свой вклад в продовольственную безопасность. Земля пойдет в дело.

Параллельно с этим развивают малый и средний бизнес, который создает рабочие места, более гибок и устойчив к внешним шокам.

Так, по итогам третьего квартала 2022 года доля МСБ в экономике составила 36%, и это на 1,3% больше такого же периода 2021 года. Около 40% всех занятых казахстанцев работают именно в малом и среднем бизнесе.

Одна из ключевых мер – это внедрение регулирования "с чистого листа", которое должно упростить требования к бизнесу. Уже проанализированы регуляторные акты по 44 сферам регулирования – их более 2,8 тысячи. Там выделили 10 108 требований, которые не соответствуют базовым условиям новой регуляторной политики. Исключение этих требований сделает проще работу для предпринимателей и снизит коррупционные риски.

Но не бывает без проблем

Экономика монополий, которая формировалась в Казахстане последние тридцать лет, принесла свои плоды – инфраструктура, прежде всего энергетическая и коммунальная, изношена, и зима сезона 2022-2023 отметилась целым рядом аварий. В Экибастузе, Риддере, Рудном и других городах в самый разгар холодов отключали отопление и подачу воды. Все это стало результатом приватизации ТЭЦ, где частные собственники обещали вести, но не вели модернизацию.

Теперь на частных электростанциях идет аудит, и по его итогам владельцам предстоит серьезное разбирательство.

Свой вклад в это внесет и программа "Тариф в обмен на инвестиции", над которой сейчас активно работают в кабмине. Она будет обязывать владельцев ТЭЦ обновлять оборудование, взамен на некоторое повышение тарифов для потребителей. Разумеется, повышение это будет постепенным, чтобы не быть чувствительным для граждан. Но это сделает подачу электричества, тепла и воды стабильными, что в условиях нашего климата очень важно для казахстанцев.

Еще несколько крупных проблем были связаны с ростом цен. В годовом выражении в феврале 2023 года она превысила 21% – это значит, что с февраля прошлого года цены на товары и услуги в среднем выросли более чем на пятую часть. Это продолжение общемирового тренда высокой инфляции, которая наблюдается и в США, и в странах Европы.

Причины, что за рубежом, что в Казахстане, – в геополитике. Из-за войны в Украине возникли проблемы с поставками товаров – старые маршруты перестали работать, возникли проблемы с поставками продовольствия, удобрений, энергоносителей и техники. Это привело к росту цен.

Самым ярким проявлением этого в нашей стране стали рост цен на сахар летом прошлого года. Но полного отсутствия товара на полках магазинов допущено не было.

В 2022 году сахар-сырец и белый сахар существенно подорожали. Сахар-сырец покупают в основном в Бразилии, и на его цену влияют курс доллара и биржевые котировки, по которым начиная с января и по май была устойчивая динамика роста. Кроме того, на 15% увеличилась стоимость транспортировки сырья через территорию России до Казахстана.

То есть рост цен на международных рынках привел к подорожанию конечного продукта для потребителей. Впрочем, правительство еще в прошлом году приняло программу развития этой отрасли, чтобы страна была обеспечена сахаром и сырьем собственного производства. Теперь дело – за реализацией.

Из перечисленных выше примеров видно, что Казахстан, несмотря на внутренние и внешние вызовы, уже начал перестраивать свою экономику для существования в условиях "нового мира". При этом основная работа легла на правительство, которое смогло за короткие сроки начать реформы по деолигархизации, модернизации энергетики и стимулированию бизнеса.