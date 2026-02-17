Правительство Казахстана усилит участие в работе с инвесторами

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин 17 февраля 2026 года на заседании правительства рассказал об основных моментах перехода к проактивной политике государства в экономике, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что отрасли переработки природных ресурсов и переработки продукции агропромышленного комплекса (АПК) были определены в качестве приоритетных ввиду их большего влияния на экономику.

"Среди них прежде всего стоит отметить следующие: все основные цветные металлы, черная металлургия, редкоземельные металлы, химическая промышленность, нефтехимия, производство газа, высокий и средний передел продукции АПК и фармацевтическая промышленность. Обозначенные проекты увеличат среднюю производительность труда в стране, что является необходимым компонентом для преодоления "ловушки средних доходов" и дальнейшего роста подушевого ВВП", – сказал Жумангарин.

В этой связи, отмечает вице-премьер, ведется работа по внедрению проактивной политики экономического роста.

"Суть этой политики заключается в переходе от модели, где государство лишь приглашает инвесторов, к модели активного государственного участия в формировании и запуске конкретных инвестиционных проектов. Данный подход по привлечению инвестиций сфокусирован на конкретных потребностях отраслей экономики", – объяснил Жумангарин.

Ранее Жумангарин поделился ожиданиями по росту инвестиций в основной капитал страны.