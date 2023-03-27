Новый закон "О цифровых активах": последствия и перспективы
Фото: pexels
29 марта 2023 года в 15:00 (по времени Астаны) смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА ИС "Параграф" на тему: Новый закон "О цифровых активах": последствия и перспективы. Юристы юридической фирмы AEQUITAS обсудят актуальные вопросы, связанные с принятием нового Закона о цифровых активах.
В ходе мероприятия мы поговорим о видах цифровых активов,
узнаем, как не стать жертвой мошенничества, обсудим вопросы, связанные с
центром обработки данных цифрового майнинга, лицензированием деятельности майнеров
и другие практические вопросы.
В программе:
- Информация о новом Законе "О цифровых активах";
- Цифровые майнинговые пулы - новый механизм регулирования;
- Вопросы, связанные с регистрацией майнеров и криптовалютных бирж в МФЦА;
- Правовое регулирование деятельности майнеров;
- Лицензирование майнинговой деятельности, криптовалютные биржи;
- Возможные механизмы защиты цифровых активов;
- Столкновение интересов государства и бизнеса в регулировании цифровых активов.
Спикеры – эксперты юридической фирмы AEQUITAS:
- Ардак Идаятова, партнер,
- Евгений Николаенко, старший юрист,
- Кирилл Грешников, юрист,
- Жандаулет Шоланов, юрист.
Эксперты ждут ваши вопросы. Ответы прозвучат в прямом эфире. Участие бесплатное по предварительной регистрации.
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