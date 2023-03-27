29 марта 2023 года в 15:00 (по времени Астаны) смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА ИС "Параграф" на тему: Новый закон "О цифровых активах": последствия и перспективы. Юристы юридической фирмы AEQUITAS обсудят актуальные вопросы, связанные с принятием нового Закона о цифровых активах.

В ходе мероприятия мы поговорим о видах цифровых активов, узнаем, как не стать жертвой мошенничества, обсудим вопросы, связанные с центром обработки данных цифрового майнинга, лицензированием деятельности майнеров и другие практические вопросы.



В программе:

Информация о новом Законе "О цифровых активах";

Цифровые майнинговые пулы - новый механизм регулирования;

Вопросы, связанные с регистрацией майнеров и криптовалютных бирж в МФЦА;

Правовое регулирование деятельности майнеров;

Лицензирование майнинговой деятельности, криптовалютные биржи;

Возможные механизмы защиты цифровых активов;

Столкновение интересов государства и бизнеса в регулировании цифровых активов.

Спикеры – эксперты юридической фирмы AEQUITAS:

Ардак Идаятова, партнер,

Евгений Николаенко, старший юрист,

Кирилл Грешников, юрист,

Жандаулет Шоланов, юрист.

Эксперты ждут ваши вопросы. Ответы прозвучат в прямом эфире. Участие бесплатное по предварительной регистрации.