Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Новый закон "О цифровых активах": последствия и перспективы

цифровые активы, правмедиа, эфир Фото: pexels
29 марта 2023 года в 15:00 (по времени Астаны) смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА ИС "Параграф" на тему: Новый закон "О цифровых активах": последствия и перспективы. Юристы юридической фирмы AEQUITAS обсудят актуальные вопросы, связанные с принятием нового Закона о цифровых активах.

В ходе мероприятия мы поговорим о видах цифровых активов, узнаем, как не стать жертвой мошенничества, обсудим вопросы, связанные с центром обработки данных цифрового майнинга, лицензированием деятельности майнеров и другие практические вопросы.

В программе:

  • Информация о новом Законе "О цифровых активах";
  • Цифровые майнинговые пулы - новый механизм регулирования;
  • Вопросы, связанные с регистрацией майнеров и криптовалютных бирж в МФЦА;
  • Правовое регулирование деятельности майнеров;
  • Лицензирование майнинговой деятельности, криптовалютные биржи;
  • Возможные механизмы защиты цифровых активов;
  • Столкновение интересов государства и бизнеса в регулировании цифровых активов.

Спикеры – эксперты юридической фирмы AEQUITAS:

  • Ардак Идаятова, партнер,
  • Евгений Николаенко, старший юрист,
  • Кирилл Грешников, юрист,
  • Жандаулет Шоланов, юрист.

Эксперты ждут ваши вопросы. Ответы прозвучат в прямом эфире. Участие бесплатное по предварительной регистрации.

Читайте также

Какой будет погода в последние дни марта в Астане, Алматы и Шымкенте

Кто проходит в маслихаты Туркестана и Усть-Каменогорска по одномандатным округам

Возможна засуха: синоптики обратились к казахстанским фермерам

Ирина Лукичева
ПРАВМЕДИА Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
обращение монахов
Ситуация в Украине: воздушная тревога объявлена в нескольких областях, монахи обратились к Зеленскому
Казахстан
Многоходовая спецоперация КНБ: в Алматы задержан организатор наркоканала со 100 кг героина
авто
Алматинца задержали при попытке поменять детали арендованной машины на битые
шахматы
В конфликте в шахматном мире немецкий гроссмейстер вступилась за Абдумалик
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления