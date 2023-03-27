АО "АрселорМиттал Темиртау" снизило выбросы пыли на 2,2 тысячи тонн

Промышленная и экологическая безопасность находится в числе приоритетных задач для компании "АрселорМиттал Темиртау". Реализуемые компанией проекты направлены в первую очередь на эти цели. Подробнее об этом рассказал технический директор АО "АрселорМиттал Темиртау" Константин Цимбал.

Только за последние несколько лет компания "АрселорМиттал Темиртау" запустила ряд крупных проектов, реализация которых уже позволила значительно снизить негативное воздействие на окружающую среду. Это – реконструкция пылеочистного оборудования в цехах и корпусах бункеров, установка электрофильтров и рукавных фильтров, наращивание золо-шламонакопителя, демонтаж и монтаж дымовых труб для отходящих газов ТЭЦ-ПВС и коксовой батареи № 5, оптимизация состава рудной смеси.



Крупнейший реализуемый на сегодня проект – реконструкция котлоагрегата № 1 и пыле-очистного оборудования котельного цеха ТЭЦ-ПВС, а также строительство нового котла № 7 на ТЭЦ-2, которые в качестве топлива могут использовать природный и доменный газ, а также твердое топливо. Ввод в работу новых современных котлов, запланированный на 2023 год, значительно снизит эмиссии в атмосферу. Ожидаемый экологический эффект в зависимости от использованного топлива составит до 4 тысяч тонн в год, - рассказал Константин Цимбал.

Еще один из реализуемых проектов, направленных на выполнение обязательств компании по сокращению выбросов, – строительство нового цеха улавливания химических продуктов. Проект позволит улучшить качество сточных вод коксохимического производства, а также существенно снизить выбросы специфических загрязняющих веществ – фенола, сероводорода, аммиака.

"В прошлом году компания заключила контракт на инжиниринг и поставку оборудования для строительства двух новых коксовых батарей, которые будут отвечать требованиям наилучших доступных технологий, с последующим выводом из работы старых батарей". Константин Цимбал

Охрана окружающей среды – это обязательное условие природопользования. В АО "АрселорМиттал Темиртау" сформирован план в этом направлении. Один из проектов - создание зеленого пояса вокруг Темиртау. В 2022 году уже было посажено 226 тысяч сеянцев (саженцев) на 102 га лесо-пригодных участков. Работы по созданию зеленого пояса продолжатся и в будущем. Только в ближайшие годы (с 2023 по 2026 год) планируется освоить еще 242 га участков с высадкой на них около 525 тысяч сеянцев и с дальнейшими агротехническими мероприятиями.

В компании реализуется целый портфель проектов по промышленной безопасности. Постоянно проводятся комплексные обследования зданий и сооружений, газопроводов, грузоподъемного и другого оборудования.

В 2022 году были выполнены:

капитальные ремонты 25 основных металлургических и энергетических агрегатов;

технические обследования 97 зданий и сооружений, а также 27 дымовых и вентиляционных труб с проведением экспертизы промышленной безопасности;

ремонты 47 зданий и сооружений;

демонтированы 95 зданий и сооружений, а также 18 дымовых труб, находящихся в аварийном состоянии.



Одним из значимых проектов на сегодня является Safety Management System – автоматизация процессов системы управления промышленной безопасностью. Реализация проекта происходит путем внедрения цифровых технологий. Эксперты компании разработали цифровой блок "Промышленная безопасность". Эта система позволяет проводить онлайн-мониторинг ситуации на комбинате. Помимо этого, по инициативе головного офиса АрселорМиттал, независимая компания Paragon Risk Engineering ежегодно проводит аудит по оценке состояния основных фондов предприятия.





"АО "АрселорМиттал Темиртау" постоянно модернизирует и обновляет оборудование. Так, только в текущем году в конвертерном цехе и ЛПЦ-1 планируется установка семи новых кранов, производится замена подкрановых балок, демонтаж аварийных и неиспользуемых зданий и сооружений, ремонты дымовых труб и многое другое", - говорит технический директор.

Что касается незавершенных проектов по дорожной карте, то на сроки их реализации повлияли форс-мажорные ситуации. В первую очередь, в 2020–2021 годы из-за пандемии, карантина и введенных ограничений не только в Казахстане, но и по всему миру произошла практически полная остановка логистических процессов. В 2022 году геополитическая ситуация не позволила в полной мере возобновить эти процессы. Невозможность партнеров компании осуществить работы по отдельным проектам вновь нарушила сроки их выполнения.

Однако, несмотря на эти обстоятельства, АО "АрселорМиттал Темиртау" стремится выполнить ранее незавершенные проекты, а также внедрить новые для снижения влияния на экологию в регионе.