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Жителей четырех областей Казахстана предупредили о возможных разливах и подтоплениях

Жителей четырех областей Казахстана предупредили о возможных разливах и подтоплениях Фото: pixabay
Синоптики разослали штормовое предупреждение о возможных разливах и подтоплениях в четырех областях страны, а также о лавинной опасности в бассейнах рек Большая и Малая Алматинка, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", с 27 по 29 марта 2023 года в связи с прогнозом сохранения и дальнейшего повышения положительных температур воздуха в Карагандинской (Шетский, Актогайский) области ожидается продолжение интенсивного снеготаяния, формирования талого стока, ослабления ледовых явлений.

"При этом возможны резкие подъемы уровней воды на реках и разливы", - говорится в штормовом сообщении.

Также сообщается, что в связи с повышением температурного фона и прогнозированием осадков, с 27 по 29 марта в Актюбинской области (Хобдинский, Мартукский, Каргалинский, Хромтауский, Айтекебийский, Уилский, Алгинский и район Актобе) и на большой части Восточно-Казахстанской и Абайской областей ожидается интенсивное снеготаяние, формирование талого стока ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках.

"При этом возможны разливы и подтопления".РГП "Казгидромет"

Вместе с тем синоптики сообщили, что 26-28 марта, в связи с оттепелью, большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова, в бассейнах рек Большая и Малая Алматинка возможен сход снежных лавин.

"Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах".РГП "Казгидромет"

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Казгидромет Абайская область Актюбинская область Алматы Восточно-Казахстанская область Казахстан Карагандинская область
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