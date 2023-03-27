Жителей четырех областей Казахстана предупредили о возможных разливах и подтоплениях
По данным РГП "Казгидромет", с 27 по 29 марта 2023 года в связи с прогнозом сохранения и дальнейшего повышения положительных температур воздуха в Карагандинской (Шетский, Актогайский) области ожидается продолжение интенсивного снеготаяния, формирования талого стока, ослабления ледовых явлений.
"При этом возможны резкие подъемы уровней воды на реках и разливы", - говорится в штормовом сообщении.
Также сообщается, что в связи с повышением температурного фона и прогнозированием осадков, с 27 по 29 марта в Актюбинской области (Хобдинский, Мартукский, Каргалинский, Хромтауский, Айтекебийский, Уилский, Алгинский и район Актобе) и на большой части Восточно-Казахстанской и Абайской областей ожидается интенсивное снеготаяние, формирование талого стока ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках.
"При этом возможны разливы и подтопления".РГП "Казгидромет"
Вместе с тем синоптики сообщили, что 26-28 марта, в связи с оттепелью, большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова, в бассейнах рек Большая и Малая Алматинка возможен сход снежных лавин.
"Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах".РГП "Казгидромет"