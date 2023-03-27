Новые правила оформления ГЭСВ по займам и микрокредитам будут приняты в мае 2023 года

С 15 мая 2023 года банки и микрофинансовые организации обязаны указывать годовую эффективную ставку вознаграждения (ГЭСВ) в одинаковом оформлении с номинальной ставкой вознаграждения в кредитных договорах и при рекламировании своих кредитных продуктов.

Подробнее об этом новшестве Zakon.kz рассказал директор департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Александр Терентьев.



Для усиления защиты прав потребителей финансовых услуг и корректного предоставления информации заемщикам о полной стоимости по банковским займам и вкладам, а также микрокредитам 20 февраля текущего года регулятором приняты два постановления. Это постановления Агентства №7 "О внесении изменения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 ноября 2019 года №208 "Об утверждении Правил расчета годовой эффективной ставки вознаграждения по предоставляемым микрокредитам" и №8 "О внесении изменения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 марта 2012 года №137 "Об утверждении Правил исчисления ставок вознаграждения в достоверном, годовом, эффективном, сопоставимом исчислении (реальной стоимости) по займам и вкладам". Данные документы вводятся в действие по истечении 60 календарных дней после дня их первого официального опубликования.

Так, банки и МФО при указании годовой эффективной ставки вознаграждения и номинальной ставки вознаграждения в договорах и в своей рекламе должны придерживаться одинакового их оформления по величине шрифта и стилю.

В постановлениях говорится, что банки и МФО указывают ГЭСВ в цифровом выражении, в одинаковой по размеру и стилю оформления шрифтов (курсив, полужирный, выделение цветом) форме с другими ставками вознаграждения:

при распространении информации о величинах вознаграждения по услугам, в том числе ее публикации;

в договоре, заключаемом с клиентами, где годовая эффективная ставка вознаграждения печатается при помощи устройств компьютерной техники в одном предложении с другими ставками вознаграждения. Если общие условия отражаются в договоре в виде таблицы, ГЭСВ указывается в отдельной строке (столбце), следующей после указания других ставок.



Чем ГЭСВ отличается от номинальной ставки вознаграждения?

Заемщику необходимо понимать, что получение кредита связано не только с возвратом суммы займа, начисленного вознаграждения (номинальная ставка), но и оплатой иных комиссий, платежей, связанных с обслуживанием займа.

ГЭСВ – это ставка вознаграждения в достоверном, годовом, эффективном, сопоставимом исчислении (реальная стоимость) по услугам банка и МФО, включающая в себя все комиссии, платежи, связанные с выдачей и обслуживанием займа, т.е. реальный показатель переплаты по кредиту.

Номинальная ставка – это ставка, по которой рассчитывается ежемесячное вознаграждение за пользование займом, без учета комиссий и иных платежей.

Поэтому ГЭСВ является ключевой ставкой, которая учитывает не только вознаграждение банка по кредиту (проценты), но и все иные комиссии, платежи, связанные с выдачей и обслуживанием займа.

В связи с этим необходимо обращать внимание не на номинальную процентную ставку, которая учитывает только проценты (вознаграждение банка), а на ГЭСВ.

С 2011 года ГЭСВ по всем видам банковских займов и микрокредитов была единой и составляла 56%.

С принятием постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 15 марта 2021 года предельные ставки вознаграждения по банковским займам стали дифференцированными: