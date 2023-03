Экономический календарь: что ожидает финансовый рынок в последнюю неделю марта

На текущей неделе состоятся несколько выступлений с участием глав мировых центробанков, заседание ЕЦБ по немонетарной политике, а также выйдут важные экономические данные по странам, передает Zakon.kz.

Какие ключевые события будут влиять на мировые фондовые и финансовые рынки в течение этой недели, читайте в еженедельном экономическом обзоре.

Понедельник, 27 марта

В США о доходах отчитаются компании BioNTech (BNTX), H World Group Ltd. (HTHT), Carnival Corporation (CCL), PVH Corp. (PVH) и Reata Pharmaceuticals (RETA).

В Германии в начале недели выйдет индекс деловых ожиданий и делового климата за март. Также, в этот день состоятся выступления президента немецкого Бундесбанка, представителей ЕЦБ, и главы банка Англии.

Вторник, 28 марта

Финансовые отчеты представят Micron Technology Inc. (MU), Lululemon Athletica (LULU), Walgreens Boots Alliance (WBA), McCormick & Company (MKC) и Jefferies Financial Group (JEF).

В США будут опубликованы данные по товарным розничным и оптовым запасам за февраль, выйдет Национальный индекс цен на жилье S&P Case-Shiller за январь. Кроме этого, с речью выступит управляющий Федеральной резервной системы Филип Джефферсон.

В Японии состоится выступление главы центрального банка Харухико Куроды. В Китае выйдут данные по объемам прибыли в промышленности за февраль.

Среда, 29 марта

В середине недели сообщат о доходах Cintas Corporation (CTAS), Paychex Inc. (PAYX), Concentrix Corp. (CNXC), RH (RH), Unifirst Corporation (UNF) и Lithium Americas Corp. (LAC).

В США и Великобритании выйдут данные по ипотечному рынку, и также будет опубликован протокол заседания Комитета Банка Англии по финансовой политике.

В ЕС состоится заседание Европейского центрального банка по вопросам немонетарной политики, по итогам которого будет опубликован отчет о принятых решениях.

Четверг, 30 марта

Финансовые отчеты представят компании Yamana Gold Inc. (AUY), National Beverage Corp. (FIZZ), Neogen Corporation (NEOG), Braze Inc. (BRZE), Rumble Inc. (RUM) и BlackBerry Ltd. (BB).

Выйдут окончательные данные по темпам роста ВВП США за 4 квартал 2022 года и реальным потребительским расходам. Также, выйдут данные по объемам запасов природного газа. В течение дня с речью выступит Министр финансов США Джанет Йеллен.

Пятница, 31 марта

В конце недели выйдут данные по уровню безработицы в Японии, Германии и Евросоюзе за февраль. С речью выступят председатель ЕЦБ Кристин Лагард, в США член Федерального комитета по операциям на открытом рынке Джон Вильямс.

Важным событием для рынка США станет публикация индексов ожиданий и настроений потребителей от Мичиганского университета.

Помимо этого, в субботу пройдет выступление управляющего Федеральной резервной системы Лизы Кук.