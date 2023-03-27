Курсы валют в обменниках Казахстана на 27 марта

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 27 марта 2023 года (на 11:00), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 457,29 тенге, евро – 490,35 тенге, рубля – 5,97 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 455 тенге, продажи – 459 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 491 тенге, продажи – 497 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,8 тенге, продажи – 5,9 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 457 тенге, продажи – 461 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 492 тенге, продажи – 499 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,7 тенге, продажи – 6 тенге Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 458 тенге, продажи – 462 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 492 тенге, продажи – 498 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,8 тенге, продажи – 6 тенге. Читайте также Доллар подрос на торгах 27 марта Налог на транспорт в Казахстане: о чем говорят автовладельцы Экономический календарь: что ожидает финансовый рынок в последнюю неделю марта

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