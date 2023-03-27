Курсы валют в обменниках Казахстана на 27 марта
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 457,29 тенге, евро – 490,35 тенге, рубля – 5,97 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 455 тенге, продажи – 459 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 491 тенге, продажи – 497 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,8 тенге, продажи – 5,9 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 457 тенге, продажи – 461 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 492 тенге, продажи – 499 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,7 тенге, продажи – 6 тенге
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 458 тенге, продажи – 462 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 492 тенге, продажи – 498 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,8 тенге, продажи – 6 тенге.