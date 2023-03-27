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Снег с метелью и дождь с грозами: прогноз погоды на ближайшие три дня

Снег с метелью и дождь с грозами: прогноз погоды на ближайшие три дня Фото: pxhere
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 28-30 марта 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", западная часть территории страны будет под влиянием пониженного давления, с чем прогнозируется неустойчивая погода.

Синоптики прогнозируют, что с прохождением фронтальных разделов 29 марта на севере, днем в центре, 29-30 марта на востоке пройдут осадки (дождь, снег), днем 30 марта сильный снег с низовой метелью, 29-30 марта на юге, юго-востоке страны пройдут дожди с грозами.

По республике ожидаются туманы, усиление ветра, на юго-западе пыльная буря, на севере и востоке – гололед.

30 марта на севере, востоке и в центре страны ожидается понижение температуры воздуха днем до 5 мороза – 5 тепла.

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Анастасия Стативкина
Казгидромет Казахстан
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