В Таразе открыли школу на 600 мест

В массиве Барысхан Тараза состоялось торжественное открытие средней школы №62. В мероприятии принял участие аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов.

По его словам, развитие образовательной инфраструктуры - одна из наших главных задач.

"Сегодня проводится системная работа по укреплению материально-технической базы школ области, строятся новые объекты, последовательно решаются проблемы аварийных, трехсменных школ и дефицита ученических мест. Это, в свою очередь, будет способствовать повышению качества образования. Многие выпускники жамбылских школ, сегодня плодотворно трудятся в различных сферах и вносят свой вклад в развитие нашей страны. Уверен, что впереди вас ждет светлое будущее. Надеемся, что в будущем вы станете сильными специалистами и будете работать для блага нашей страны". Нуржан Нуржигитов

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

После торжественной части мероприятия гости прошли по этажам, осмотрели кабинеты.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

В школе на 600 ученических мест всего 23 кабинета, в том числе, компьютерные классы, лингафонные и мультимедийные кабинеты, мастерская. Для занятий физкультурой предусмотрен спортзал, а все школьные мероприятия будут проходить в актовом зале.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Отметим, что в прошлом году в области на строительство 20 объектов образования было выделено 7,0 млрд тенге, введено в эксплуатацию 8 школ, в текущем году будет завершено строительство 12 объектов.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Также в рамках Национального проекта "Комфортная школа" в области будет построено 20 школ. Строительство восьми из них начнется в этом году.

В Таразе в текущем году будет начато строительство четырех комфортных школ.