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Законодательство РК

Квалификационные характеристики специалистов по работе с молодежью утвердили в Казахстане

установлены требования к специалистам по работе с молодежью Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр информации и общественного развития РК приказом от 17 марта 2023 года утвердил Типовые квалификационные характеристики специалистов по работе с молодежью, сообщает Zakon.kz.

Правила определяют, что специалистом по работе с молодежью является специалист, осуществляющий мероприятия, направленные на поддержку личностного и социального развития молодежи.

В должностные обязанности такого специалиста входит:

  • обеспечение проведения информационно-разъяснительной, консультативной работы среди молодежи по актуальным вопросам (занятость, обеспечение жильем, образование, охрана репродуктивного здоровья, опасность игромании (лудомании);
  • осуществление взаимодействия с заинтересованными местными исполнительными органами по вопросам трудоустройства лиц, ищущих работу, самостоятельно занятых, безработных и малообеспеченных;
  • организация работы по формированию базы данных временно неустроенной молодежи;
  • обеспечение предоставления необходимой достоверной отчетности;
  • обеспечение соблюдения правил охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности и санитарно-гигиенических норм.
  • противодействие коррупции и несет персональную ответственность за соблюдение законодательства РК о противодействии коррупции и др.

Кроме того, специалист по работе с молодежью должен знать Конституцию РК, Трудовой кодекс РК, Гражданский кодекс РК, законы "О противодействии коррупции", "О государственной молодежной политике", нормативные правовые акты республики в сфере регулирования трудовых отношений, образования, а также основы, принципы и направления реализации государственной молодежной политики.

Правила также устанавливают требования к квалификации:

  • высшее или послевузовское образование: гуманитарные науки, или социальные науки, экономика и бизнес, или право (юриспруденция, международное право), или образование, или естественные науки, или технические науки и технологии.

Приказ вводится в действие с 4 апреля 2023 года.

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